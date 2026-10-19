Privater Verzicht bei Mats Hummels: Bruder Jonas packt aus

Mats Hummels und sein Bruder pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Jetzt packt Jonas Hummels über die Vergangenheit des Ex-Kickers aus. Verzicht und Entbehrungen prägten seinen Weg.

Jonas (36) und Mats Hummels (37) verbindet nicht nur ihre Beziehung als Brüder, sondern auch die Liebe zum Fußball. Viele Jahre standen die beiden als Profikicker auf dem Rasen. Doch während Mats diesen Traum immer streng verfolgte, sah das bei Jonas etwas anders aus.

Bruder Jonas spricht über Mats Hummels: "Wollte das schon immer"

"Es klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber ich hatte gar nicht so die großen Ziele", verrät der 36-Jährige jetzt in der Talksendung " ". Jonas Hummels erzählt, er sei in einer sehr kompetitiven Familie aufgewachsen – nicht nur sein Bruder, sondern auch seine Eltern waren ehrgeizige Leistungssportler. "Der Sport war bei uns natürlich alles. Aber trotzdem war es nicht so, als hätte ich mit 17 oder 14 Jahren das große Ziel gehabt, Fußballprofi zu werden oder in der Bundesliga zu spielen."

Auch Mats Hummels wird im Gespräch mit Moderator Hinnerk Baumgarten (58) zum Thema. "Mein Bruder wollte das schon immer", betont Jonas. Genau darin erkenne der einstige Unterhaching-Kicker einen entscheidenden Unterschied zu Mats.

Alles für den Erfolg: Privater Verzicht bei Mats Hummels

Generell seien die Brüder in einigen Punkten sehr verschieden. "Aber der große Unterschied ist, glaube ich, diese unglaubliche Hingabe, die er in jungen Jahren hatte", so Jonas über Mats Hummels. Wie der jüngere Bruder klarstellt, hat der ehemalige Nationalspieler als Teenager persönliche Opfer für seine Karriere gebracht: "Nicht auf Partys gehen, einfach auch viele andere Dinge nicht tun." Dieser Verzicht habe dem Ziel gedient, an die Spitze des Fußballs zu gelangen – "diesen unglaublichen Wunsch" wollte sich Mats Hummels offenbar ohne Kompromisse erfüllen.

Brüder unter sich: Mats und Jonas Hummels pflegen ein sehr inniges Verhältnis. © imago/Jörg Schüler

Hartes Pflaster Profifußball: "Die Nuancen sind so gering"

Jonas Hummels hingegen habe sich immer schon für "viele Dinge interessiert". Fußball sei "eine Sache" gewesen, die ihm viel Spaß bereitete. Doch für den heute 36-Jährigen gab es noch mehr. Für Jonas Hummels schien es nicht infrage zu kommen, allein auf den Profifußball zu setzen. Er wollte nicht wie sein Bruder auf so vieles verzichten – zumal der Erfolg auch dann nicht sicher gewesen wäre. "Man kann sich das kaum vorstellen. Die Nuancen im Profifußball sind ja so gering. Wenn man mal ein Tor mehr schießt als der andere, dann kommt man vielleicht in die nächste höhere Mannschaft, aber vielleicht auch nicht."

Jonas und Mats Hummels: Erfolg auf und neben dem Platz

Schlussendlich weiß Jonas: Sowohl sein Bruder als auch er sind ihren Weg gegangen. Mats Hummels spielte fast 18 Jahre in der Bundesliga – unter anderem für den FC Bayern. Jonas stand lange für die SpVgg Unterhaching auf dem Platz, ehe er im Sommer 2016 seine Fußballkarriere beendete. Heute ist der 36-Jährige unter anderem als Sportjournalist und Podcaster tätig.