Privater Einblick bei Esther Sedlaczek: ARD-Star zeigt sich mit Kind
Nach intensiven Wochen bei der Fußball-Weltmeisterschaft genießt Esther Sedlaczek (40) nun eine wohlverdiente Auszeit. Die ARD-Moderatorin hat sich mit ihrer Familie in den Urlaub verabschiedet und gewährt ihren Fans auf Instagram einen seltenen privaten Einblick.
Fast fünf Wochen lang berichtete Esther Sedlaczek gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger für die ARD live von der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Nach dem Turnier schaltet die 40-Jährige nun in den Erholungsmodus. Auf Instagram veröffentlichte sie eine Bilderreihe und schrieb dazu: "WM-Modus aus. Familienzeit an."
Auf dem ersten Foto ist die Moderatorin gemeinsam mit ihrem jüngsten Kind zu sehen, während die beiden eine Kuhherde beobachten. Der Sohn kam im Juli 2025 zur Welt und feierte kürzlich seinen ersten Geburtstag. Neben ihm hat Sedlaczek eine 2019 geborene Tochter sowie einen 2021 geborenen Sohn.
Privates bleibt privat
Trotz der persönlichen Urlaubseinblicke bleibt Esther Sedlaczek ihrer Linie treu: Die Gesichter ihrer Kinder zeigt sie nicht in der Öffentlichkeit. Auch über ihren Ehemann, mit dem sie seit sieben Jahren verheiratet ist, gibt die Moderatorin nur wenige Details preis.
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