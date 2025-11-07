Privater Einblick: Ana Ivanovic teilt entzückendes Kinderfoto

Ana Ivanovic feierte am Donnerstag (6. November) ihren 38. Geburtstag und durfte sich über zahlreiche Glückwünsche freuen. Zum Dank für die lieben Nachrichten öffnete die stolze Dreifachmama das Familienalbum – und teilte ein niedliches Kinderfoto mit der Öffentlichkeit.

Ana Ivanovic (38) hat im Tennis so ziemlich alles erreicht, was man sich als Profisportlerin erträumen kann. Privat hatte die gebürtige Serbin lange Zeit in Bastian Schweinsteiger (41) das große Glück gefunden: Der Ex-Profifußballer und Ivanovic bekamen zusammen drei Söhne, gaben jedoch im Juli 2025 ihre Trennung bekannt. Nun gewährt die Tennis-Schönheit ihren Fans einen ungewohnt privaten Einblick in Familienaufnahmen. Wer ist darauf zu sehen?

Ana Ivanovic: "Diesen kleinen Menschen stolz zu machen"

Auf Instagram teilt Ana Ivanovic ein Foto, das sie selbst im Kindesalter zeigt: In türkisfarbener Bluse, knallgelbem Rock und in gemusterter Strumpfhose posiert die Serbin stolz auf einer Terrasse und strahlt in die Kamera. Anlass für den entzückenden Social-Media-Beitrag ist der 38. Geburtstag der dreifachen Mutter am 6. November.

Unter das Foto schreibt Ana Ivanovic: "Vielen Dank für all eure Nachrichten und Geburtstagswünsche." Über ihr jüngeres Ich, das auf dem Foto vermutlich zwischen vier und sechs Jahre alt ist, meint die Ex-Tennisspielerin: "Ich gebe weiterhin jeden Tag mein Bestes, um diesen kleinen Menschen stolz zu machen."

Fans über Ana Ivanovic: "Du solltest sehr, sehr stolz auf dich sein"

Mit der reizenden Aufnahme bewegt Ana Ivanovic ihre Follower dazu, auch in der Kommentarspalte weitere Geburtstagsgrüße zu hinterlassen. Und natürlich bleibt auch das Kinderfoto nicht unerwähnt: "Es ist so schön, die kleine Ana zu sehen. Genau wie die Ana von heute", meint ein Fan gerührt.

"So süß", schreibt eine andere Followerin. Und ein weiterer Fan findet, dass Ana Ivanovic ihr Vorhaben, "den kleinen Menschen" auf der Aufnahme jeden Tag "stolz zu machen", definitiv umgesetzt hat: "Du solltest sehr, sehr stolz auf dich sein." Über so viel Zuspruch dürfte sich die dreifache Mutter an ihrem Ehrentag sicher besonders gefreut haben.