Privater Einblick: Ana Ivanovic spricht über Kinder und Leben auf Mallorca

Ana Ivanovic erinnert sich an emotionale Momente. Oft kamen der Ex von Bastian Schweinsteiger die Tränen. Jetzt gewährt die einstige Tennis-Ikone Einblicke in ihr heutiges Leben mit ihren Kindern auf Mallorca.

Heute blickt Ana Ivanovic (38) stolz auf ihre erfolgreiche Karriere als Tennisspielerin zurück. Doch zu Beginn ihrer Karriere hatte es die Ex von Bastian Schweinsteiger (42) nicht immer einfach. Die 38-Jährige blickt jetzt auf eine schwierige Zeit in ihrem Leben zurück.

Tränen bei Ana Ivanovic: "Habe vor jedem Interview geweint"

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Ana Ivanovic mit dem Tennisspielen. Als Jugendliche schaffte sie 2004 den sportlichen Durchbruch und spielte große Turniere. Immer schon sahen ihre Trainer viel Potenzial in Ivanovic, wie die Serbin jetzt im Videopodcast " " verrät. "Sie haben mir oft gesagt, dass ich talentiert bin. [...] Und das gab mir eine gewisse Sicherheit. Aber in dieser Zeit habe ich einen anderen Kampf geführt."

Die Ex von Bastian Schweinsteiger habe oft mit sich selbst gerungen. "Die größte Schwierigkeit für mich war der Fakt, dass ich sehr introvertiert und zurückhaltend war", so Ivanovic. Offen gibt sie zu: "Ich habe vor jedem Interview geweint."

Schweinsteiger-Ex spricht über Hemmungen: "Keine Menschen, die mir zusahen"

Die Brünette stand offensichtlich gern auf dem Tennisplatz – sich der Öffentlichkeit zu stellen, fiel ihr hingegen nicht leicht. Sie scheute die Aufmerksamkeit: "Ich bin dann beim Spielen oft zum Turnierdirektor gegangen, um zu bitten, dass sie mich auf Tennisplätzen spielen lassen, die nicht zentral waren. Irgendwo da draußen, Platz zwei oder drei, dass es keine Menschen gab, die mir zusahen." Ivanovic habe es einiges an Zeit und Überwindung gekostet, ihre Hemmungen zu überwinden. Doch im Laufe der Jahre sei es ihr gelungen, ihre Unsicherheiten abzulegen – auf und neben dem Tennisplatz.

Ana Ivanovic auf dem Tennisplatz im April 2016. © imago/Pressefoto Baumann

Ana Ivanovic gibt Einblick in ihr Leben auf Mallorca: "Wurde zu meinem Zuhause"

Heute scheut sich Ivanovic nicht mehr, vor die Kameras zu treten. Im Podcast des Fußballtrainers Slaven Bilic spricht sie offen über ihr Leben. Auch bei privaten Themen hält sich die Serbin nicht zurück.

Mit ihren Kindern wohnt Ivanovic seit knapp sechs Jahren vorrangig auf Mallorca. Während der Beziehung mit Bastian Schweinsteiger erwarb das Paar dort einst ein Eigenheim. Das Leben auf der Sonneninsel weiß die 38-Jährige bis heute sehr zu schätzen. "Meine Kinder gehen hier zur Schule. [...] Die Schulen hier sind exzellent. Ich habe das Haus 2008 gekauft, als ich noch Tennis gespielt habe. Über die letzten Jahre wurde es dann wirklich zu meinem Zuhause."

Dreifach-Mama: Das verrät Ana Ivanovic über den Alltag mit ihren Söhnen

In ihrer Mutterrolle geht Ana Ivanovic vollends auf. Seit ihrem Karriere-Aus als Tennisspielerin dreht sich für die Serbin alles um ihre drei jungen Söhne Luka, Leon und Theo. Nun verrät die einstige Profisportlerin: "Wir verbringen viel Zeit draußen, was wundervoll ist. Das Wetter hier auf Mallorca ist das ganze Jahr über schön. Mit den Jungs ist das Leben sehr aktiv. Und es ist immer einfacher, die Zeit mit ihnen draußen zu verbringen, um zusammen zu sein." Ein Umzug zurück aufs europäische Festland scheint vorerst nicht geplant zu sein. "Es ist alles toll hier", meint Ivanovic begeistert.