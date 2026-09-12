Auch er selbst wurde jung Vater: Jetzt freut sich Schauspieler und "Bond"-Star Götz Otto über Nachwuchs in der eigenen Familie. Wie er über seine neue Opa-Rolle denkt und welche Projekte den 58-Jährigen aktuell umtreiben, hat er der AZ in München verraten.

Götz Otto (Mitte) 1997 als Handlanger des Bond-Bösewichts an der Seite von Jonathan Pryce und Pierce Brosnan im Bond-Klassiker "Der Morgen stirbt nie".

imago stock&people 4 Götz Otto (Mitte) 1997 als Handlanger des Bond-Bösewichts an der Seite von Jonathan Pryce und Pierce Brosnan im Bond-Klassiker "Der Morgen stirbt nie".

Vom wasserstoffblonden, finster dreinschauenden Handlanger im Bond-Klassiker "Der Morgen stirbt nie" (1997) zum Opa! Das aktuellste Projekt von Schauspieler Götz Otto ("Der Untergang", "Iron Sky") ist privater denn je: Als die AZ den 58-Jährigen am Montag auf dem Jubiläumsfest von Zierer Communications in München trifft, verrät der Schauspieler offen die freudige Nachricht.

Götz Otto über seine aktuellen Projekte: "Ich arbeite einfach gern"

Dabei kann sich Otto über Leerlauf im (beruflichen) Leben kaum beschweren: Anders als seine Rolle im Theaterstück "Es ist nur eine Phase, Hase", für das der gebürtige Hesse zuletzt mehrfach auf der Bühne stand, fürchtet sich der private Götz Otto kaum vor zu viel Ruhe: "Ich arbeite einfach gern", sagt der 58-Jährige der AZ. Sei es als Teil der neuen Agentenserie "SpyOn", die seit 4. September im ZDF-Streaming läuft, schon bald auf der Theaterbühne in Südtirol mit "Eberhofer"-Star Sebastian Bezzel oder für sein privates YouTube-Projekt "Go Europe 2025". Für das hat der Schauspieler eigens ein altes Feuerwehrauto ausgebaut und spricht mit Kulturschaffenden in ganz Europa über einen "gemeinsamen kulturellen Herzschlag". "Ich suche mir immer was. Und jetzt werde ich auch noch Großvater, das ist mein nächstes Projekt", so Otto zur AZ.

Nachwuchs ist unterwegs: Das verrät der Schauspieler über seine Familie

Schon in zwei bis drei Wochen soll es so weit sein, verrät der Schauspieler weiter. Dabei sei die Vorbereitung auf den Nachwuchs durchaus auch "heikel" gewesen, gibt der 58-Jährige zu: "Beide sind Absolventen der Schnitzer-Schule in Garmisch und gerade erst fertig geworden – dann noch Platz für ein Baby finden, das war schon happig", erzählt Otto im Gespräch mit der AZ freimütig.

Götz Otto (Mitte) 1997 als Handlanger des Bond-Bösewichts an der Seite von Jonathan Pryce und Pierce Brosnan im Bond-Klassiker "Der Morgen stirbt nie". © imago stock&people

Götz Otto über seine Rolle als junger Vater: "Da steht man üblicherweise noch nicht mitten im Leben"

Mit der Rolle als junges Elternteil kann sich der 58-Jährige selbst bestens identifizieren: "Ich war selbst genauso alt, auch erst 25, als ich das erste Mal Vater wurde. Das ist schon jung, da steht man üblicherweise noch nicht mitten im Leben."

Über die vier erwachsenen Kinder des Schauspielers aus zwei Ehen ist öffentlich bislang nicht viel bekannt. Der Schauspieler hat drei Töchter und einen Sohn – der als Zweitjüngster nun zum ersten Mal Vater wird.

Götz Otto und Ehefrau Sabine heuer beim Deutschen Filmball im Bayerischen Hof. © Felix Hörhager (dpa)

"Kein strenger Vater": So war der Schauspieler selbst zu seinen Kindern

In früheren Interviews beschrieb sich Götz Otto immer eher als "lockeren Vater": "Ich habe mich immer bemüht, den Kindern eine Riesenportion Liebe mitzugeben. Ich war echt kein strenger Vater, das kann ich nicht", sagte der Schauspieler, der mit seiner Frau Sabine in der Nähe von München lebt, vor zwei Jahren etwa der Zeitschrift "Bunte".

Bevor der "Bond"-Star also zur nächsten Theater-Tournee im Oktober aufbricht, stehen nun zunächst andere Pflichten an: "Jetzt wird erst einmal gestrichen und das Kind bekommen", sagt Otto der AZ.