Private Einblicke: Kinder von Matthias Schweighöfer haben "eine durchgeknallte Oma"

Schauspieler Matthias Schweighöfer und seine Mutter Gitta sprechen ungewöhnlich offen über ihre Beziehung. Dabei geht es um liebevolle Erinnerungen, peinliche FKK-Erlebnisse – und Gittas klaren Vorwurf, dass sich ihr berühmter Sohn viel zu selten bei ihr meldet.

"Meine Mutter hat mich ja quasi allein aufgezogen, da habe ich natürlich alles von ihr gelernt. Das war die prägendste Zeit für mich", erzählt Matthias Schweighöfer (44) in der Zeitschrift "Gala". An eine Erfahrung denkt er allerdings weniger gern zurück: "Das Schlimmste, was meine Mutter mit mir gemacht hat, war FKK." Mutter Gitta (71) kontert gelassen: "Das war doch bei uns im Osten ganz normal." Für Matthias Schweighöfer war es trotzdem "wirklich krass".

Eine "durchgeknallte Oma" für Schweighöfers Kinder Greta und Valentin

Für die Kinder des Schauspielers – Greta (16) und Valentin (11) – ist Oma Gitta eine besondere Bezugsperson. Schweighöfer schwärmt: "Sie ist eine durchgeknallte Oma. Keine spießige Oma, zu der du nach Hause fährst und dann gibt es bloß Kaffee und Kuchen. Kuchen gibt’s auch, aber mit Oma Gitta kann man crazy Sachen reißen."

Seit 2019 ist Matthias Schweighöfer mit Ruby O. Fee liiert

Trotzdem verbringen Mutter und Sohn heute nur selten Zeit miteinander. "Ich führe mein Leben und meine Mutter ihres", so Schweighöfer, der mit Freundin Ruby O. Fee (29) hauptsächlich in Los Angeles lebt. "Ich mag es nicht, wenn man mir sagen will, was ich zu tun oder zu lassen habe."

Gitta Schweighöfer ergänzt lachend: "Und mich nervt, dass er sich so selten meldet!" Denn das Verhältnis sei zwar herzlich, die Begegnungen aber rar geworden: "Ich glaube, letztes Jahr dreimal", so die Mutter des Schauspielers.