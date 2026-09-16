Private Einblicke bei Mirja Boes: Was sie jetzt über ihre Söhne auspackt

Wenn Mirja Boes eine Bühne betritt, wird es laut. Bei ihrem Privatleben ist die Entertainerin jedoch auffallend still. Einst war sie mit Kaya Yanar liiert, mittlerweile hat Mirja Boes einen neuen Partner und zwei Söhne. Jetzt verrät sie Details zu ihren Kids – die sich gerade mitten in der Pubertät befinden.

Ihre große Karriere begann mit "20 Zentimeter" als Sängerin Möhre am Ballermann, ehe sie bei den "Dreisten Drei" auf Sat.1 gute Einschaltquoten einfuhr. Mittlerweile ist sie aus der deutschen Entertainment-Branche nicht mehr wegzudenken. Doch wie tickt die lustige Mirja Boes eigentlich privat? Wieso musste sie sich in der Vergangenheit einer Not-OP unterziehen? Und was verrät sie über ihre Söhne?

Söhne, die Fußball mögen: Mirja Boes hat zwei Kinder

Über ihre beiden Kinder spricht Mirja Boes nur selten. Nach Sohnemann Michel bekam die Komikerin im Dezember 2012 einen zweiten Jungen mit dem Namen Matti. In einem Interview mit der Abendzeitung im März 2025 enthüllte Boes, womit sich ihre Söhne in ihrer Freizeit beschäftigen. Sie verriet, dass ihre Jungs gern Fußball spielen – Profi-Kicker aus der Bundesliga seien deren große Idole.

Pubertät im Doppelpack: "Ist ein bisschen anstrengend"

Im September 2026 gewährte Mirja Boes in der Talkshow "3 nach 9" Einblicke in den Sommerurlaub mit ihren Kindern. "Die sind ja beide in der Pubertät, meine Söhne. Dann ist Urlaub ja gar nicht mehr Urlaub, weil die kommen ja mit", meinte die zweifache Mutter süffisant. "Man ist einfach nur mit den Kindern woanders dann."

Ehrlich gab Mirja Boes zu: "Die sind einfach wahnsinnig nah aneinander, das ist Testosteron, die liegen im Schwitzkasten unterm Busch, wenn man nicht aufpasst." Denn bei beiden würde gelten: "Höher, schneller, weiter, alles ist Wettbewerb." Daher resümierte sie: "Zwei Jungs, das ist bisschen anstrengend."

Mirja Boes' Familie: Privatleben mit Partner und Kindern

Viel ist nicht über das Familienleben von Mirja Boes abseits der Öffentlichkeit bekannt. Wer ist der Mann, der seit Jahren an ihrer Seite ist? Das wollte die Blondine bislang nicht verraten. "Ich versuche einfach, mein Privatleben weitestgehend aus den Medien herauszuhalten", so Boes im Jahr 2012 im Gespräch mit dem Magazin "Prinz". "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens."

Was Boes gegenüber "Bunte" 2024 aber verlauten ließ: Nein, sie ist nicht verheiratet. "Und ich weiß auch nicht, warum. Ich habe nichts gegen die Ehe, aber das ist [mir und meinem Partner, d. R.] irgendwie nicht wichtig", erklärte sie hierzu.

"Sehr fröhliche Familie": Das sagt Mirja Boes über ihren Partner

Auch meinte die Blondine: "Wir sind eine sehr fröhliche Familie. Mein Freund hat einen ganz normalen Job und will im Hintergrund bleiben. Aber er mag es, dass er eine lustige Frau zu Hause hat, und hält es gut aus, dass ich so viel rede."

Privater Einblick von Mirja Boes: Keine Toleranz für diese Menschen

Was passt Mirja Boes eigentlich überhaupt nicht? Im Gespräch mit der Abendzeitung ließ sie sich über "pessimistische Menschen" aus. Die Comedienne betonte: "Ich merke, dass mir meine Zeit zu kostbar wird, um mich mit Pessimisten zu umgeben. Ich kann das nicht gut. Und das zieht mich auch runter, solche Leute." Zudem schilderte die Blondine, was sie "auch noch aufregt". Das sei "Ungerechtigkeit, weil ich sie wirklich nicht gut aushalten kann. Im Kleinen und im Großen".

Kaum Einblicke: Mirja Boes versteht Interesse an Privatleben

Obwohl Mirja Boes nicht viel zu ihrem Privat- und Familienleben preisgibt, versteht sie gut, warum ihre Fans gerne mehr wissen möchten. Im Gespräch mit der Abendzeitung sagte sie im März 2025: "Das ist einfach so, die Leute identifizieren sich ja mit den Leuten, die sie gut finden. Und sie wollen halt was mitkriegen."

Was dennoch bekannt ist: Am 3. September 1971 wurde Mirja Boes in Viersen geboren, 2021 feierte sie ihren 50. Geburtstag. Doch an ihrem Ehrentag war es auffallend still um die Komikerin. Trotzdem schien zumindest auf Instagram ein Fan gemerkt zu haben, wann die Comedy-Ikone auf die Welt gekommen ist. "Alles Gute zum 50. Geburtstag, ein Prosit auf die nächsten 50", gratulierte ein Follower 2021 unter einem älteren Posting.

Mirja Boes: "Sehe Fan als meinen Arbeitgeber"

Mirja Boes erzählte im Abendzeitung-Gespräch ebenfalls von Begegnungen mit Fans: "Ich bin eigentlich immer fröhlich, bin immer bereit, Fotos zu machen. Aber ich finde es immer schön, wenn man sich zuerst anspricht und dann anfasst. Also manchmal sind Leute auch so überschwänglich, umarmen einen, da kann man sich natürlich auch mal erschrecken." Die Blondine meinte zudem: "Die meisten Fans sind aber super höflich und fragen, ob es stört, ein Foto zu machen. Wenn es mich stören würde, müsste ich einen anderen Job machen. Weil ich sehe den Fan als meinen Arbeitgeber und wenn ich zu dem nicht nett bin, dann wäre ich ja schön doof."

Nach drei Jahren "Grill den Henssler": Mirja Boes hat TV-Job an den Nagel gehängt

Mirja Boes war bereits oft im TV zu sehen. Neben Christian Rach und Reiner Calmund saß sie etwa in der Jury von "Grill den Henssler" (VOX). Im August 2022 lief die letzte Folge mit der Komikerin. Sie wolle sich zukünftig wieder mehr ihren Live-Auftritten auf der Comedy-Bühne widmen und hat daher die Koch-Show verlassen.

Mirja Boes räumt ab: Sieg bei "LOL – Last One Laughing"

2024 entschied sich Mirja Boes dann aber, in TV- und Showformate zurückzukehren. So war sie zuletzt im Amazon-Prime-Video-Format "LOL – Last One Laughing" zu sehen. Nachdem bereits Comedy-Kollegen wie Max Giermann, Anke Engelke oder Kurt Krömer die Show gewinnen konnten, war es auch für Boes so weit. Sie war in der fünften Staffel die Siegerin.

Dank "LOL"-Sieg: Söhne von Mirja Boes feiern ihre Mutter

Dass Mirja Boes das Format gewinnen konnte, welches vor allem in der jüngeren Generation viel Anklang findet, gefiel auch ihren beiden Söhnen. Gegenüber "Bunte" verriet die Komikerin 2024 mehr über ihre Kinder: "Mein älterer Sohn wollte am liebsten zur Premiere in München mitgehen, aber noch erlaube ich das nicht. Und mein Kleiner hat sich gleich nach dem Dreh meine 'LOL'-Trinkflasche geschnappt und mit in die Schule genommen. Dabei war da noch gar nicht bekannt, dass ich dabei bin."

Weiter witzelte Boes: "Da musste ich eine kleine, mütterliche Ansage machen." Sie sagte zudem, dass ihr Sieg bei "LOL" ihre Söhne stolz machte. "Das ist spektakulär, weil das auch ihre Freunde gucken", gab die Komikerin zu verstehen.

Mirja Boes auf dem roten Teppich. Ihre Söhne möchte sie nicht in die Öffentlichkeit zerren. © imago / Bildagentur Monn

"Bin ihnen oft peinlich": Mirja Boes über ihre zwei Söhne

Doch, wie sie selbst erklärte, sei Mirja Boes für ihre Kinder nicht immer die "coole Mutter". Sie schilderte: "Sonst bin ich ihnen oft peinlich. Das liegt an der Pubertät und an meinem Job. Gestern habe ich meinem großen Sohn über die Oberlippe gestrichen und gefragt, ob er schon einen Bart bekommt. Fand er voll daneben." Boes ist der Überzeugung: "Für Eltern ist die Pubertät der Vorhof zur Hölle."

Mirja Boes gewinnt bei "The Masked Singer". © dpa Picture-Alliance / ProSieben / Willi Weber

Weiterer Sieg in ProSieben-Show: Mirja Boes gewinnt "The Masked Singer"

Nicht nur bei "LOL", sondern auch in einem anderen beliebten Format holte sich Mirja Boes 2024 den Sieg. Oder eher gesagt: Sie ersang ihn sich. Bei "The Masked Singer" schlüpfte die Blondine in das Kostüm "Floh" und sicherte sich den ersten Platz. Ihre ersten Worte nach dem Sieg? "Was für eine Reise! Was für ein Irrsinn! Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben. Ich hätte niemals damit gerechnet, so weit zu kommen", platzte es aus der Blondine in der ProSieben-Show heraus.

2026/2027: Mirja Boes wieder auf Comedy-Tour

Für das Multitalent geht es ab September 2026 für mehrere Monate auf große Deutschland-Tour. Mit ihrem neuen Programm "carpfe diem – Lutsche den Tag!" erobert Mirja Boes die Comedy-Hallen des Landes. Los geht es am 18. September in Düsseldorf. Mit im Gepäck: Boes' Band, die Honkey Donkeys.