Private Einblicke bei Maria Furtwängler: So lebt die Schauspielerin am Tegernsee

Abseits des Blitzlichtgewitters schätzt Maria Furtwängler die Ruhe der Natur. Die Schauspielerin ist am idyllischen Tegernsee zu Hause. Welche Pflanzen und Tiere sie dort um sich schart? In einem Interview gewährt sie private Einblicke.

Maria Furtwängler (59) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Als "Tatort"-Kommissarin "Charlotte Lindholm" steht sie seit 2002 vor der Kamera. Doch abseits des Medientrubels liebt es die zweifache Mutter idyllisch und ruhig. Wie sie am besten abschalten kann und mit welcher Promi-Freundin sie Garten-Tipps austauscht? Maria Furtwängler gewährt jetzt private Einblicke.

Maria Furtwängler lebt am Tegernsee: "Natur ist mein Zuhause"

"Natur ist mein Kraftort, wo ich immer wieder zur Ruhe komme, mich zurückziehen und Energie tanken kann", sagt Maria Furtwängler zu "Frau im Spiegel". "Dort kann sich auch meine Seele beruhigen. Dort bin ich glücklich. Die Natur ist mein Zuhause – für mich der schönste Ort."

Aus diesem Grund habe sie ihren Wohnort entsprechend gewählt: "Ich lebe seit vielen Jahren am Alpenrand. Da spüre ich intensiv die Natur, den Wald, die Berge, die frische, klare Luft. Ich bin Hobby-Imkerin, habe sieben Bienenvölker. Auf dem Grundstück leben zehn Hühner sowie Katzen und natürlich meine Hündin Souza. Ich liebe meinen Garten, buddle gern in der Erde", erzählt die 59-Jährige.

Garten-Tipps von Promi-Freundin: "Mit Judith Rakers tausche ich mich aus"

Über ihr Anwesen in Bad Wiessee sagt Maria Furtwängler weiter: "Natürlich habe ich auch Rosen und Pfingstrosen, aber ich will meinen Garten immer mehr renaturieren. So habe ich einen großen Teil zu einer reinen Blühwiese gemacht. Ich weiß, wie wichtig es ist, für Frösche, Kröten und Lurche ein Feuchtbiotop im Garten zu haben. Und ich baue jede Menge Gemüse an. Bei mir gibt es keine Gifte, keine chemischen Düngemittel, keine Pestizide."

Schließlich verrät sie noch, von einer anderen Promi-Dame mit grünem Daumen so manches lernen zu können: "Mit Judith Rakers tausche ich mich tatsächlich häufig aus. Meistens geht es um unsere Hühner", sagt Maria Furtwängler. "Da geben wir uns gern mal gegenseitig Tipps. Es ist immer lustig mit Judith."

Erfolgreiche Frauen mit grünem Daumen: Judith Rakers und Maria Furtwängler. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Maria Furtwängler über Selbstfürsorge: "Momente für mich"

Wie sie ihren 60. Geburtstag am 13. September verbringen wird, möchte die Schauspielerin in dem Interview nicht verraten. Doch sie gewährt Einblicke in ihre Routinen für mehr Selbstfürsorge: "Heute mache ich öfter mal Pausen, habe Momente für mich. Innerhalb von Minuten kann ich runterschalten. Sich selbst zu spüren und seinen Atem, ist ein guter Anfang, um zu entspannen. Dazu Übungen, Meditationen, etwas Yoga."

Außerdem erklärt sie: "Ich trinke so gut wie keinen Alkohol mehr und ernähre mich möglichst gesund. Wichtig sind für mich auch ausreichend Schlaf und die Freude am Leben. Wenn es geht, jeden Tag aufs Neue. Eine große Schwäche werde ich mir wohl aber nie abgewöhnen: Ich liebe Schokolade!"