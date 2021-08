Priscilla Presley trauert um ihre Mutter. Anna Lillian Iversen ist mit 95 Jahren gestorben, wie die US-Schauspielerin am Montag auf ihrem Instagram-Account bekanntgegeben hat.

Priscilla Presley (76) muss erneut einen Todesfall in der Familie verkraften. Die Schauspielerin trauert um ihre Mutter Anna Lillian Iversen. "Meine wunderbare Mutter ist heute gestorben. Sie war das Licht in unserem Leben. Sie wollte nie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihre Kinder waren ihr Ein und Alles. Mögest du in Frieden ruhen, Mama. Du wirst immer bei uns sein", schrieb sie am Montag zu einem Foto von ihrer Mutter mit einem Blumenstrauß. Iversen wurde 95 Jahre alt.

Priscillas Enkelin, Schauspielerin Riley Keough (32), trauert ebenfalls öffentlich um ihre Urgroßmutter. "Wir haben heute Morgen unsere wunderbare Nana verloren. Sie war eine unglaubliche Frau und Mutter. Ruhe in Frieden Oma", , das Anna Lillian Iversen zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem kanadischen Luftwaffenoffizier Paul Beaulieu, und ihrer Tochter Priscilla aus erster Ehe zeigt.

Priscilla Presleys Enkel starb vor einem Jahr

Anna Lillian Iversens Tod kommt ein Jahr nach dem Tod von Priscilla Presleys Enkel und Riley Keoughs jüngerem Bruder, Benjamin Keough, der sich im Juli 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben nahm.

Die US-Schauspielerin gab 1967 in Las Vegas Elvis Presley (1935-1977) das Jawort. Anfang 1968 kam die gemeinsame Tochter, Sängerin Lisa Marie Presley (53), zur Welt. Im Herbst 1973 wurde die Ehe von Elvis und Priscilla Presley geschieden.