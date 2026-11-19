Für die Familie Wittelsbach ist die wohltätige Arbeit sehr wichtig. Auch Sophie Prinzessin von Bayern legt großen Wert darauf, Menschen in Not zu helfen. Der Silbertafel in Landsberg hat die Ehefrau von Prinz Ludwig nun einen ganz besonderen Besuch abgestattet.

Bei diesem Besuch kamen die Senioren der Silbertafel Landsberg ins Staunen: Plötzlich erschien da eine waschechte Prinzessin am Tisch. Sophie von Bayern (35) besuchte Anfang November das Projekt der Landsberger Caritas. Warum der Ehefrau von Prinz Ludwig (44) dieser Auftritt so am Herzen lag und was der Hilfsverein Nymphenburg damit zu tun hat – die Abendzeitung hat Sophie Prinzessin von Bayern und Elizabeth Herzogin in Bayern-Terberger zum Interview gebeten.

Wittelsbacher Prinzessin schwärmt von "herzlicher Atmosphäre"

Das Haus Wittelsbach engagiert sich seit Jahrzehnten für den guten Zweck. Zu Landsberg hat die Familie eine ganz besondere Verbindung, denn Sophies Ehemann Prinz Ludwig wuchs dort im Umland auf. "Ich habe vor einiger Zeit Bettina Dörr, die Seniorenbeauftragte der Stadt Landsberg, getroffen und sie hat mir von der wichtigen Arbeit der Stadt für Senioren erzählt und gefragt, ob sich die Stiftung Hilfsverein Nymphenburg engagieren möchte", teilt Sophie von Bayern der Abendzeitung mit. Bei ihrem Besuch der Silbertafel traf die 35-Jährige auf "wunderbare Menschen, viele Senioren und Ehrenamtliche. Es war eine so herzliche Atmosphäre, ein sehr gutes Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft."

Für Prinzessin Sophie ist es eine Herzensangelegenheit, sich für die älteren Menschen in der Gesellschaft einzusetzen, die an Altersarmut und -einsamkeit leiden. Der Hilfsverein Nymphenburg hat jetzt mit Bayern-Projekten gestartet. "Es gibt in Bayern schon einige wichtige Organisationen, die sich des Themas annehmen", erklärt die 35-Jährige. Der Verein unterstützt etwa den Sozialdienst katholischer Frauen in München bei der Obdachlosigkeitsprävention und Juno, ein Projekt, das ältere Menschen und geflüchtete Frauen zusammenbringt."

Landsberger Diakon Harald Walter mit Prinzessin Sophie. © BRK Landsberg

"Außerhalb von München gibt es das Programm 'Quartierpflege' in Erpfting, ein innovatives gemeindebasiertes Pflegemodell, das dem Pflegemangel entgegenwirken soll, indem es Nachbarn und Familienangehörige zu bezahlten Pflegekräften ausbildet, und jetzt die Silbertafel in Landsberg", berichtet die Prinzessin stolz.

Wichtiges Anliegen von Herzogin Elizabeth: "Jeder Mensch kann im Alltag helfen"

Im Hilfsverein Nymphenburg, der sich seit über 60 Jahren für Menschen in Not einsetzt, engagiert sich auch Elizabeth in Bayern-Terberger. Die Herzogin freut sich besonders auf die Bayern-Projekte und betont im AZ-Interview, "dass wir als Gesellschaft genau da anfangen sollten zu helfen, wo unsere Hand anpacken kann. Wenn der Hilfsverein Nymphenburg Menschen in Bayern aus ihrer Einsamkeit holen, und ihnen schöne Momente und Unterstützung geben kann, dann darf ich mich als kleiner Teil davon glücklich schätzen." Für die 53-Jährige ist klar: "Jeder Mensch kann in seinem Alltag helfen. Das beginnt mit Freundlichkeit, Sich-Grüßen und vielleicht einem kleinen Schwatz mit dem älteren Nachbarn. Dann sehen wir, wo wir vielleicht helfen können. So packen wir bereits an."

Sophie Prinzessin von Bayern mit Elizabeth Herzogin in Bayern-Terberger. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Wittelsbacher Nachwuchs: Diese Hoffnungen hat Prinzessin Sophie für Sohn Rupprecht

Als eingeheiratete Prinzessin ist Sophie von Bayern erst seit 2023 Teil der Wittelsbacher. Dennoch weiß sie um die Bedeutung, die die wohltätige Arbeit für das Haus Bayern hat. "Besonders den Frauen war es über Generationen wichtig, zu helfen und Not zu lindern. So war Herzogin Marita, die Mutter von Herzog Franz, Initiatorin der Gründung des Hilfsvereins Nymphenburg vor mehr als 60 Jahren."

Sophie Prinzessin von Bayern trifft Senioren der Silbertafel in Landsberg. © BRK Landsberg

Ihrem Sohn Rupprecht will die Ehefrau von Prinz Ludwig dieses Engagement mit auf den Weg geben. "Das wird ein ganz natürlicher Teil seines Lebens sein, so wie es das bei uns zu Hause bereits ist. Er war zum Beispiel schon zweimal beim 'Löwenmarsch' dabei – einer Spendenveranstaltung, die von meinem Mann organisiert wird." Was sich die Prinzessin für die Zukunft ihres Sohnes wünscht? "Ich hoffe, dass er mit zunehmendem Alter ein eigenes Anliegen findet, etwas, für das er sich wirklich leidenschaftlich einsetzen möchte. Vorerst kann er einfach mit Mama und Papa mitmachen."