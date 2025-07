Prinzessin Sofía von Spanien wird in Berlin studieren

Prinzessin Sofía von Spanien wird unter anderem in Berlin einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Die Infantin startet im Herbst mit ihrem Studium, das sie zudem in zwei weitere europäische Städte führt.

Dieses Jahr ist ein besonders spannendes für Prinzessin Sofía: Die jüngste Tochter von König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) wurde am 29. April 18 Jahre alt. Im Frühjahr hat sie ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert. Und jetzt sind Details zu ihren Zukunftsplänen bekannt geworden. Die Infantin wird ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen und sich dafür in drei verschiedenen Städten aufhalten.

berichtet, gehören Lissabon, Paris und Berlin zu ihren Stationen. Im September dieses Jahres soll das Studium in englischer Sprache beginnen, zu dem auch Wahlfächer in Portugiesisch, Französisch und Deutsch zählen. Wie die Infantin untergebracht wird, soll noch nicht feststehen. Das , dass ein Jahr auf dem privaten College rund 18.500 Euro kostet, die Gebühren wird das spanische Königspaar übernehmen. Prinzessin Sofía tritt mit ihrem Studium in die Fußstapfen ihres Vaters: König Felipe absolvierte den Master-Studiengang Internationale Beziehungen an der Georgetown University in Washington, D.C.

Die Zukunft ihrer Schwester Leonor

Sofías ältere Schwester Prinzessin Leonor (19) wird womöglich nach ihrer Militärausbildung ebenfalls ein Studium beginnen. Sie befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Jahren militärischer Ausbildung. Nach der Marine folgt nun ein Wechsel: Im akademischen Jahr 2025/26 wird sie an der Academia General del Aire y del Espacio in San Javier ihre Ausbildung als Offiziersanwärterin der spanischen Luft- und Weltraumarmee fortsetzen. Eine Militärausbildung der Thronfolger ist in Spanien üblich, weil der König bzw. die Königin zugleich den Oberbefehl über die Streitkräfte innehat.