Prinzessin Marie Caroline als bezaubernde Braut mit Habsburg-Tiara

Das Brautkleid von Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein fasziniert durch romantische Eleganz und außergewöhnlichen Detailreichtum. Besonderheiten wie die Habsburg-Tiara und die fein gearbeiteten Spitzenelemente machen diesen Look zu einem neuen Maßstab für royale Hochzeitsmode.

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein vor der Hochzeit mit Leopoldo Maduro Vollmer.

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28) hat am 30. August ihren Verlobten Leopoldo Maduro Vollmer (34) in der Kathedrale von Vaduz, Liechtenstein, geheiratet, . Ihr Hochzeitsensemble war nicht nur Ausdruck von Stil, sondern auch ein sichtbares Zeichen familiärer Verbindung und royaler Historie.

Das verspielte Brautkleid im Prinzesssinnenstil war aus edlem, weißem Stoff gefertigt und großzügig mit feiner Spitze überzogen, die dem Look eine klassische und gleichzeitig moderne Note verlieh. Besonders auffällig waren die Trompetenärmel, die sanft ausgestellt und mit Spitze verziert waren. Solche Ärmel gelten als Hommage an den Stil vergangener Epochen und stehen für eine subtile Extravaganz.

Schleier, Frisur, Tradition und Schmuck

Ein weiteres Highlight war ein meterlanger Schleier aus zarter, gepunkteter Spitze, getragen von zwei Blumenmädchen. Die Braut trug ihr Haar elegant hochgesteckt, was die Wirkung des Kopfschmucks unterstrich.

Besonders geschichtsträchtig war die Wahl der Tiara: Die traditionsreiche Habsburg Fringe-Tiara symbolisiert familiären Zusammenhalt und royale Herkunft. Dieses Diadem wurde von Generation zu Generation weitergereicht und erinnert in seiner Form an klassische Kokoschniks, die Ende des 19. Jahrhunderts an europäischen Höfen populär waren. Die imposanten, aus Silber gefertigten, ovalen Ohrringe rundeten den Look ab und verliehen der Prinzessin eine zusätzliche Portion Glamour.

Leopoldo Maduro Vollmer hatte sich für einen dunklen Frack mit Nadelstreifenhose und heller Weste entschieden, wie unter anderem zu sehen ist.

Die Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie arbeitet in London in der Modebranche. Ihr Bräutigam stammt aus einer venezolanischen Familie und arbeitet als Investmentmanager ebenfalls in London.