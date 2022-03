Prinzessin Madeleine von Schweden gratuliert Töchterchen Adrienne

Prinzessin Adrienne von Schweden feiert am 9. März ihren vierten Geburtstag. Mama Madeleine gratulierte mit liebevollen Worten bei Instagram.

Prinzessin Adrienne von Schweden feiert am heutigen 9. März ihren vierten Geburtstag. Prinzessin Madeleine (39), ihre Mutter, nahm dies zum Anlass, . "Alles Gute zum vierten Geburtstag an unsere süße Adrienne", schreibt Madeleine dazu.

Die ganze Familie liebt sie sehr

Zwar sei die Kleine das jüngste Kind von ihr und ihrem Ehemann Christopher O'Neill (47), doch sie stehe schon jetzt "stark" auf eigenen Beinen. "Und du bist klug, liebevoll und voller Leben", schwärmt ihre Mama weiter. "Leonore, Nicolas, Mami und Papi lieben dich alle sehr." Zudem setzt Prinzessin Madeleine noch ein Herz-Emoji.

Adrienne ist das dritte Kind von Madeleine und ihrem Ehemann. Ihre beiden Geschwister Leonore (8) sowie Nicolas (6) kamen 2014 und 2015 zur Welt. In den letzten Wochen hatten bereits zwei andere schwedische Royal-Kinder Geburtstage gefeiert. , der Sohn von Kronprinzessin Victoria (44) und Daniel von Schweden (48), wurde am 2. März sechs Jahre alt. hatte am 23. Februar ihren zehnten Geburtstag.