Prinzessin Madeleine und ihre Familie sind zurück in Schweden

Prinzessin Madeleine und ihre Familie sind für das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf in Stockholm eingetroffen. Am morgigen Freitag beginnen die großen Feierlichkeiten.

Die schwedischen Royals formieren sich für die großen Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf am Freitag und Samstag. , ist Prinzessin Madeleine (41) samt ihrer Familie aus den USA in Stockholm eingetroffen. Zwar hatten Madeleine, ihr Ehemann Chris O'Neill (49) und die drei gemeinsamen Kinder hauptsächlich in Schweden verbracht, Anfang August flog die Familie jedoch zurück in die Wahlheimat USA.

Dort begann für ihren Nachwuchs - Prinzessin Leonora Lilian Maria (9), Prinz Nicolas Paul Gustaf (8) und Prinzessin Adrienne Josephine Alice (5) - das neue Schuljahr. Eigentlich war geplant, dass die fünfköpfige Familie in diesem Jahr den USA den Rücken kehrt, und wieder zurück nach Schweden zieht. Der Umzug wurde aber auf das kommende Jahr verschoben. Der Grund für die Verzögerung sei, dass sie mehr Zeit für die Planungen bräuchten.

Das ist für das Thronjubiläum geplant

Eine Sprecherin sagte dem Blatt, dass es nun eine schöne Möglichkeit sei, gemeinsam an den Feierlichkeiten in Stockholm teilzunehmen. Es sei ein "einzigartiges und großes Jubiläum". Geplant ist unter anderem eine Prozession durch Stockholm mit einer anschließenden Ansprache an das Volk und ein Jubiläumskonzert mit berühmten Künstlern. Daneben gibt es weitere Konzerte, Banketts und Empfänge, teilweise hochoffiziell, teilweise privater Natur. Am Abend vor dem Thronjubiläum laden Carl Gustaf und Königin Silvia (79) zu einem privaten Abendessen in Schloss Drottningholm ein. Der Jubiläumstag selbst wird mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Bankett im Palast.

Der feierliche Umzug durch Stockholm wird am 16. September von 14:15 Uhr bis 15:35 Uhr live im Ersten gezeigt. Einen umfassenden Rückblick auf die gesamten Feierlichkeiten anlässlich des schwedischen Thronjubiläums gibt es dann abends (ab 19:25 Uhr) in einer ZDF-Sondersendung.