Prinzessin Madeleine und ihre Familie feiern Weihnachten in Schweden

Prinzessin Madeleine feiert mit Ehemann und Kindern Weihnachten in Schweden. Das kündigte Palastsprecherin Margareta Thorgren an. Eine wird es ganz besonders freuen.

Für die schwedische Königsfamilie steht offenbar Full House an Weihnachten an. Denn sogar die in die USA ausgewanderte Tochter, Prinzessin Madeleine (40), wird über die Festtage in ihre alte Heimat fliegen. "Prinzessin Madeleine und ihre Familie planen, Weihnachten in diesem Jahr zu Hause in Schweden zu feiern", kündigte Palastsprecherin Margareta Thorgren

Weihnachten und Geburtstag

Madeleine wird mit ihrem Ehemann (seit 2013) Christopher O'Neill (48) und den drei gemeinsamen Kindern - Prinzessin Leonore (8), Prinzessin Adrienne (4) und Prinz Nicolas (7) - aus Florida anreisen. Das dürfte vor allem Madeleines Mutter, Königin Silvia (78), freuen, denn sie feiert am 23. Dezember auch ihren 79. Geburtstag.

Die jüngste der drei gemeinsamen Kinder von Silvia und König Carl XVI. Gustaf (76) versuche "mindestens zweimal im Jahr nach Schweden zu kommen, normalerweise zu Weihnachten und im Sommer", erklärte Thorgren weiter. Zwar habe die königliche Familie gehofft, dass der US-amerikanische Familienzweig bereits vor den Nobelfeierlichkeiten nach Europa kommen würde, doch dem erteilten Madeleine und Co. eine Absage.

Prinzessin Madeleine war zuletzt im Sommer in Schweden gewesen. Zum 45. Geburtstag ihrer Schwester, Kronprinzessin Victoria war sie allerdings allein angereist.