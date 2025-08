Prinzessin Leonor und Infantin Sofía: Stylischer Auftritt in Palma

Erstmals nahmen die spanischen Prinzessinnen Leonor und Sofía am traditionellen Sommerempfang im Marivent Palast teil. Die beiden glänzten in sommerlichen Looks. Leonors Outfit war dabei eine Hommage an ihre Mutter.

(jom/spot) | 05. August 2025 - 09:28 Uhr

Prinzessin Leonor (Mitte) und Infantin Sofía (2.v.r.) mit ihren Eltern und ihrer Großmutter. © Imago images/Europa Press / Raul Terrel

Prinzessin Leonor (19) und Infantin Sofía (18) haben am Montag einen stylischen Auftritt hingelegt. Die Töchter von Königin Letizia (52) und König Felipe VI. (57) haben ihre Eltern zum Empfang im Marivent Palast begleitet. Auch ihre Großmutter Sophia (86) war anwesend. "Der König und die Königin gaben in Begleitung der Prinzessin von Asturien, Infantin Sofia und Königin Sofia, im Marivent Palast einen Empfang für Vertreter der verschiedenen Sektoren und Institutionen der balearischen Gesellschaft und beglückwünschten die Mannschaft von Avarca de Menorca, die den 50. Copa de S.M. la Reina Iberdrola Volleyball Cup gewonnen hat", hieß es zu der Veranstaltung. Leonor bediente sich am Kleiderschrank ihrer Mutter , nahmen Prinzessin Leonor und Infantin Sofía erstmals am traditionellen Sommerempfang teil. Leonor entschied sich bei ihrem Debüt für ein blau-weißes Kleid mit schulterfreiem Schnitt aus der Desigual x Stella Jean-Kollektion - genau dasselbe Modell, das ihre Mutter Königin Letizia bereits 2023 bei dem Empfang getragen hatte. Komplettiert wurde der Look mit einem eleganten Pferdeschwanz, ganz wie es auch Letizia damals stylte. Die 18-jährige Sofía wählte einen anderen Weg und entschied sich für ein rosafarbenes Batik-Midikleid von Zara. Anders als ihre Schwester trug sie die Haare offen und setzte damit auf einen lockereren Look. Während Königin Letizia in einem weißen Maxikleid von Tony Bonet beeindruckte und sich ihr Ehemann mit einem weißen Hemd anpasste, setzte Sophia auf ein Oberteil mit buntem Print, das sie mit einer türkisfarbenen Hose kombinierte. Der Empfang im Marivent Palast war nicht der erste öffentliche Auftritt der Prinzessinnen in diesem Sommer. Bereits zwei Tage zuvor hatte Leonor ihren Vater zur 43. Copa Del Rey Mapfre Segelregatta begleitet. Ende Juli waren beide Schwestern gemeinsam mit ihrer Mutter beim Verlassen des Rívoli-Kinos in Palma gesichtet worden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Die gemeinsame Zeit auf Mallorca wird die Familie dieses Mal sicherlich besonders genießen. Denn Leonor und Sofía werden bald wieder ihren beruflichen Plänen nachgehen. Prinzessin Sofía hat im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert und wird im Herbst ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen, das sie nach Lissabon, Paris und Berlin führen wird. Sofías ältere Schwester Prinzessin Leonor wird womöglich nach ihrer Militärausbildung ebenfalls ein Studium beginnen. Sie befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Jahren militärischer Ausbildung. Nach der Marine folgt nun ein Wechsel: Im akademischen Jahr 2025/26 wird sie an der Academia General del Aire y del Espacio in San Javier ihre Ausbildung als Offiziersanwärterin der spanischen Luft- und Weltraumarmee fortsetzen.