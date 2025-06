Prinzessin Leonor legt mit Marineschiff in New York an

Fünf Monate war Prinzessin Leonor im Rahmen ihrer Militärausbildung auf hoher See unterwegs - nun ist die spanische Thronfolgerin mit dem Marineschiff in New York eingelaufen.

Prinzessin Leonor (19) hat nach fünf Monaten die letzte Etappe ihrer militärischen Marine-Ausbildungsreise erreicht. Wie das spanische Königshaus mitteilt, ist die 19-Jährige in New York eingetroffen. "Das Ausbildungsschiff 'Juan Sebastián de Elcano', auf dem sich die Prinzessin von Asturien auf der 17. Ausbildungsfahrt für Fähnriche befindet, trifft in New York ein", heißt es zu einem Beitrag, der Leonor gemeinsam mit anderen Kadetten in weißen Uniformen beim Einlaufen des Schiffs zeigt.

, erreichte das Schiff den Big Apple einen Tag früher als geplant. In der Metropole stehen für die Thronfolgerin nun mehrere Programmpunkte an - darunter der Besuch der Veranstaltung "A Musical Fantasy from Spain" in der Carnegie Hall. Ihre königliche Familie in Spanien wird Leonor erst in der kommenden Woche wiedersehen: Laut Bericht soll sie am 10. Juni zurückfliegen.

Prinzessin Leonor begann vor zwei Jahren ihre Militärausbildung

Die spanische Thronfolgerin brach am 11. Januar zu der Schiffreise auf, bei der sie "zwei Ozeane durchquert und zehn Häfen in acht Ländern Amerikas besucht", wie die damals berichtete. Die Fahrt mit dem Segelschulschiff ist Teil der dreijährigen militärischen Ausbildung, die auch ihr Vater, König Felipe VI. (57), einst absolvierte.

Zuvor hatte Prinzessin Leonor bereits ein Jahr beim spanischen Heer absolviert, bevor sie zur Marine wechselte. Mitte Juli wird sie dort offiziell verabschiedet. Nach den Sommerferien beginnt dann die dritte und letzte Etappe ihrer militärischen Ausbildung: Das letzte Ausbildungsjahr wird sie bei der Luftwaffe absolvieren, wo sie unter anderem zur Pilotin ausgebildet wird.