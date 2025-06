Prinzessin Ines: Palast teilt offizielle Fotos der Taufe

Einen Tag nach der Taufe von Prinzessin Ines gibt es offizielle Bilder. Gleich drei Stück teilte das Königshaus, darunter mit den Eltern, Brüdern und Großeltern des jungen Royal-Nachwuchs.

© Elisabeth Toll/The Royal Court of Sweden

Erst gestern hat das schwedische Königshaus die Taufe von Prinzessin Ines gefeiert. Jetzt veröffentlichte der Palast drei offizielle Fotos des großen Ereignisses, die er auch teilte. Für alle nahmen Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia von Schweden (40) und ihre vier Kinder auf einem Sofa Platz.

Auf einem ersten Bild ist die Familie allein zu sehen. Prinz Gabriel (7) lehnt sich an seine Mutter an, die wiederum die schlafende Ines auf dem Arm hat. Diese hatte nun mit nur vier Monaten ihr erstes offizielles Fotoshooting mit der Familie. Dafür setzte sich Carl Philip in seiner Militäruniform neben Prinz Julian (4) und Prinz Alexander (9), die wie ihr Bruder einen hellen Anzug tragen. Besonders süß: Carl Philip hält auf dem Foto mit Prinz Julian Händchen.

Ein weiteres Foto zeigt die Familie mit Königin Silvia (81) und König Carl Gustaf (79), die hinter ihnen für das Foto posieren. Neben ihnen stehen Marie (68) und Erik Hellqvist (76), Sofias Eltern. Für das dritte Foto ließ sich die Prinzenfamilie mit den Taufpaten von Ines ablichten. Neben Prinzessin Estelle (13), der Tochter von Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51), hat der neueste Royal-Nachwuchs noch vier weitere Paten. Dazu zählen Frederik von der Esch, Patensohn von Königin Silvia, sowie Claes und Sandrine Kockum, die mit dem Prinzenpaar befreundet sind. Auch Tiara Larsson, eine Freundin von Sofia, ist Taufpatin von Ines. Auf dem dritten Bild suchte Prinz Julian die Nähe zu seinem Vater ganz besonders: Statt neben ihm zu sitzen, wechselte er auf seinen Schoß.

Taufe von Ines am zehnten Hochzeitstag ihrer Eltern

Zur Taufe von Prinzessin Ines waren große Teile der Königsfamilie erschienen, darunter auch Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie. Sofias Schwestern Sara und Lina Hellqvist feierten den großen Tag von Ines in der Schlosskapelle Drottningholm ebenfalls mit. Der fiel auf ein besonderes Datum: Vor zehn Jahren hatten Sofia und Carl Philip am 13. Juni geheiratet. Passend dazu soll das Lied "Till mitt sista andetag" ("Bis zu meinem letzten Atemzug") zu Beginn der Zeremonie gespielt worden sein, das auch bei ihrer Hochzeit gesungen wurde. Den Text und die Musik dazu verfasste Sofia selbst.