Prinzessin Eugenie postet süße Fotos von Baby August

Prinzessin Eugenie hat ihrem Mann Jack Brooksbank mit einem liebevollen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert. Dazu veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern, auf denen der stolze Vater mit dem gemeinsamen Sohn August zu sehen ist.

Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (31) hat ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) zu seinem Geburtstag am 3. Mai gratuliert. "Du bist wunderbar. Happy Birthday, mein Schatz", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos. Auf zwei der Bilder ist Brooksbank mit Sohnemann August (3 Monate) zu sehen. Auf dem ersten Schnappschuss hält der stolze Vater das Baby auf dem Arm, auf dem zweiten trägt er seinen warm eingepackten Sohn in einer Tragetasche vor sich her.

Prinzessin Eugenie und der Londoner Manager sind seit Herbst 2018 verheiratet. Ihr Sohn, der nunmehr neunte Urenkel von Queen Elizabeth II. (95), erblickte am 9. Februar im Portland Krankenhaus das Licht der Welt. Am 20. Februar verriet das Paar den Babynamen: "Wir wollten Ihnen August Philip Hawke Brooksbank vorstellen...", schrieb Prinzessin Eugenie .

