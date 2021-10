Prinzessin Eugenie: Liebevolle Worte zum Hochzeitstag

Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank feiern am 12. Oktober Hochzeitstag. Zu diesem Anlass postete die Queen-Enkelin ein Pärchen-Foto auf Instagram.

Prinzessin Eugenie (31) hat ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) zum dritten Hochzeitstag gratuliert. "Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Liebster. Seit heute sind es drei Jahre!", schreibt die Schwester von Prinzessin Beatrice (33) .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dazu postete sie ein Bild, auf dem sie eng umschlungen mit ihrem Ehemann tanzt und in die Kamera lächelt. Jack Brooksbank hat sich an seine Frau geschmiegt. Das Foto ist offenbar bei der Hochzeit entstanden. Auch Divine Day Photography, die für die Hochzeit zuständig gewesene Fotoagentur, teilte anlässlich des Hochzeitstages. Darauf ist Prinzessin Eugenie als Braut zu sehen.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank gaben am 22. Januar 2018 ihre Verlobung bekannt - acht Jahre zuvor hatten sie sich im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Oktober 2018 auf Schloss Windsor gab Eugenie via Instagram bekannt, dass das Paar Anfang 2021 das erste Kind erwartet. Ihr Sohn erblickte schließlich am 9. Februar im Portland Krankenhaus das Licht der Welt.