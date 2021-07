Prinzessin Estelle und Prinz Oscar verzaubern bei Konzertbesuch

Kronprinzessin Victoria versammelte zu ihrem 44. Geburtstag ihre große Familie um sich. Neben ihrem Ehemann und den Kindern begleiteten sie auch ihre Eltern und ihre Geschwister zu einem Konzertabend. Besonders ihre Kinder, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar, verzauberten mit ihrem Auftritt.

Victoria von Schweden hat am vergangenen Mittwoch ihren 44. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hat sie ihre Familie um sich versammelt und mit ihnen ein Open-Air-Konzert in der Schlossruine von Borgholm besucht. Auf dem offiziellen Account der schwedischen Royals wurde anlässlich des Konzertes des Geburtstagskindes mit Ehemann und Kindern gepostet. Victoria von Schweden posierte darauf mit ihrem Ehemann Daniel von Schweden (47) und ihren Kindern Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5).

Die Kronprinzessin sowie ihre Tochter Estelle haben ein strahlendes Lächeln aufgelegt. Das Geburtstagskind trug zu dem besonderen Anlass ein hochgeschlossenes weißes Maxikleid mit Rüschen und kurzen Ärmeln. Ihre Kinder trugen dazu farblich abgestimmte Outfits: Estelle ein romantisches Midikleid, Oscar ein Hemd, zu dem er eine kurze, cremefarbene Shorts kombinierte. Daniel von Schweden brachte mit einem blauen Blazer Farbe ins Spiel.

Auch ihre Eltern waren dabei

Dazu kombinierte er ein weißes Hemd und eine beigefarbene Hose. Weitere Bilder des Konzertes zeigen, dass die beiden jüngsten Royals zwischen ihren Eltern Platz nahmen und dem Programm gebannt lauschten. Zwischendurch scherzten sie mit Mutter Victoria oder drückten ganz fest die Hand von Vater Daniel. Nicht nur ihr Ehemann und ihre Kinder waren mit der Kronprinzessin bei dem Konzertbesuch in Borgholm dabei.

Bei der Open-Air-Aufführung in der Schlossruine waren auch ihre Eltern König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) sowie ihre Geschwister Prinzessin Madeleine (39), sie kam in Begleitung von Mann Chris O'Neill (47), und Prinz Carl Philip (42). Letzterer kam ohne Prinzessin Sofia (36) und den drei Söhnen. Der jüngste Spross der Royals, Julian, erblickte am 26. März 2021 das Licht der Welt. 2016 kam Sohn Prinz Alexander (5) zur Welt, 2017 folgte dessen Bruder Prinz Gabriel (3). Vor kurzem postete die Familie ihr .

