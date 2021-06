Prinzessin Anne strahlt im gelben Kostüm mit besonderem Schmuckstück

Für besonders modische Auftritte ist Prinzessin Anne für gewöhnlich nicht bekannt. Die Tochter der Queen mag es meist eher gemütlich. Doch für den dritten Renntag bei Royal Ascot hat die Princess Royal sich in Schale geworfen. Zu ihrem gelben Kostüm kombinierte sie ein ganz besonderes Schmuckstück.

Prinzessin Anne am 17. Juni in Royal Ascot.

Gelb ist definitiv eine der Lieblingsfarben von Prinzessin Anne (70). Immer wieder verzaubert die Tochter von Queen Elizabeth II. (95) bei Auftritten in der auffälligen Farbe. So auch am dritten Tag des Pferderennens Royal Ascot, dem sogenannten Ladies Day, am Donnerstag (17. Juni). Prinzessin Anne erschien in einem gelben Mantelkleid mit farblich abgestimmtem Fascinator-Hut an der Pferderennbahn und strahlte regelrecht. Dazu kombinierte die Princess Royal, die früher selbst viele Pferderennen bestritten hat, ein Schmuckstück mit hohem sentimentalem Wert.

Die goldene Brosche in Blumenform, die Prinzessin Anne ans Revers ihres Mantels gepinnt hat, ist seit mindestens 50 Jahren im Besitz der Prinzessin. Zum ersten Mal trug sie die Brosche 1970, während eines Trips nach Kanada mit ihrer Mutter, Queen Elizabeth II. Drei Jahre später trug sie die Brosche erneut, auf dem Weg in die Flitterwochen mit ihrem ersten Ehemann Captain Mark Phillips (72).

Am Ladies Day, jedes Jahr der dritte Tag des Royal Ascot, tragen die Frauen üblicherweise extrem auffällige, ausgefallene und übergroße Hüte. Nicht so Prinzessin Anne: Sie hält es mit einem eher unauffälligen Hut mit gelbem Federschmuck eher dezent.