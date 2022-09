Prinzen-Drama in Dänemark: Kronprinzessin Mary verteidigt die Königin

"Veränderungen können sehr schwierig sein und wirklich wehtun", kommentiert Kronprinzessin Mary die aktuellen Entwicklungen im dänischen Königshaus. "Das heißt aber nicht, dass die Entscheidung nicht richtig ist", stärkt sie Königin Margrethe II. den Rücken.

Kronprinzessin Mary von Dänemark (50) stärkt ihrer Schwiegermutter, Königin Margrethe II. (82), den Rücken. Mit ernster Miene erklärte Mary am Freitag der versammelten Presse im strömenden Regen vor einem Ausstellungsgebäude in Kopenhagen: "Veränderungen können sehr schwierig sein und wirklich wehtun. Ich denke, die meisten Menschen haben das schon erlebt. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidung nicht richtig ist."

, war die Ehefrau des Thronfolgers, Kronprinz Frederik (54), eigentlich vor Ort, um an einer Konferenz zur psychischen Gesundheit junger Menschen mit dem Titel "Re-imagine Youth Mental Health" in dem Gebäude teilzunehmen.

Die Familie müsse daran arbeiten

Die Medienvertreter ließen Mary aber nicht so schnell davonkommen. Auf die Frage, ob dies bedeute, dass ihre und Frederiks Kinder ihre Titel ebenfalls verlieren könnten, blieb Mary vage: "Wir können heute nicht wissen, wie die königliche Familie aussehen wird, wenn die Zeit von Christian gekommen ist oder wenn die Zeit von Christian näher rückt", erklärte sie unter Bezug auf ihren erstgeborenen Sohn und nächsten Thronfolger Prinz Christian (16).

Auf erneute Nachfrage wiederholte die Kronprinzessin: "Veränderungen tun wirklich weh, aber wie ich schon sagte, bedeutet das nicht, dass die Entscheidung nicht richtig ist. Und ich verstehe, dass es eine sehr schwierige Entscheidung ist, die man treffen muss, und auch eine sehr schwierige Entscheidung, die man mitgeteilt bekommt."

Mary wurde außerdem gefragt, was sie von der Tatsache hält, dass es in der Familie seit der Entscheidung so viel Missstimmung gebe. "So ist das mit den Veränderungen", sagte sie, und "daran muss gearbeitet werden".

Entscheidung am Mittwoch öffentlich gemacht

, dass sich die Titel einiger Familienmitglieder ab 1. Januar 2023 ändern werden. Darauf reagierten die Betroffenen sehr emotional. Von Schock und Verwirrung ist bei Königin Margrethes zweitgeborenen Sohn Joachim (53), dessen Ex-Frau und den Kindern die Rede.

"Meine ganze Familie und ich sind natürlich sehr traurig. Wir sind, wie auch meine Eltern schon gesagt haben, schockiert über diese Entscheidung und darüber, wie schnell es wirklich passiert ist", sagte Prinz Nikolai (23), das älteste von Joachims vier Kindern, am Donnerstag in Kopenhagen.

Betroffen vom Titelentzug ist neben Nikolai auch sein Bruder, Noch-Prinz Felix (20). Die beiden stammen aus der 1995 geschlossenen Ehe mit der ehemaligen Prinzessin Alexandra (58), die seit der Scheidung im Jahr 2005 den Titel Gräfin von Frederiksborg trägt. Diese hatte sich als erste noch am Mittwoch geäußert. Alexandra gab sich im Gespräch mit der überrumpelt. "Wir sind traurig und stehen unter Schock", zitierte sie die Zeitung. Weiter erklärte sie: "Die Kinder fühlen sich ausgeschlossen. Sie können nicht verstehen, warum man ihnen ihre Identität wegnimmt."

Darüber hinaus geht es auch um Joachim selbst und seine heutige Ehefrau, Prinzessin Marie (46), mit der er seit 2008 verheiratet ist. Ab dem Jahreswechsel werden sie nur noch der Graf und die Gräfin von Monpezat sein - dieser Titel wurde ihnen und Frederiks Familie bereits im Jahr 2008 von Margrethe verliehen. Auch die beiden gemeinsamen Kinder von Joachim und Marie, der 2009 geborene Henrik und die 2012 geborene Athena, werden ab 2023 nur noch "Exzellenzen" und keine "Königlichen Hoheiten" mehr sein. Und auch sie heißen dann ausschließlich Graf und Gräfin Monpezat.

Die Thronfolge ist vom Titelentzug nicht betroffen

In ihrer Veröffentlichung betonte die Königin ausdrücklich, dass die Thronfolge vom Titelentzug nicht betroffen ist. "Alle vier Enkelkinder behalten ihre Plätze in der Thronfolge", hieß es.

Prinz Joachim war bei seiner Geburt auf Platz drei der dänischen Thronfolge. Ab der Krönung seiner Mutter vor 50 Jahren bis zur Geburt seines Neffen, Prinz Christian, im Jahr 2005 war er auf Platz zwei. Nachdem Frederik und Mary insgesamt vier Kinder bekamen, ist Joachim mittlerweile auf Platz sechs der dänischen Thronfolge abgerutscht. Seine drei Söhne sind auf den Plätzen sieben, acht und neun, Nesthäkchen Athena auf der Zehn.