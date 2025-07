Prinz Ludwig holt Babysitter für Sommerfest im Bayerischen Hof: Diese Promis feiern mit

Mit Schauspielern, Politikern und CEOs: Das Münchner Luxus-Hotel Bayerischer Hof feiert wieder sein traditionelles Sommerfest auf der "Blue Spa"-Terrasse. Diese VIPs waren am Dienstagabend dabei

Vom Sommer ist am Dienstag in München erst wenig zu spüren - Pause macht der Regen erst pünktlich zum exklusiven Sommerfest im Luxushotel Bayerischer Hof. Traditionell hat Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt wieder zahlreiche Promis und Ehrengäste auf die Dachterrasse des Blue Spa geladen.

Schauspielerin Uschi Glas ist dem Bayerischen Hof "sehr verbunden"

Unter ihnen genießen am Dienstagabend auch Uschi Glas (81) und Gatte Dieter Hermann den spektakulären Blick über die Stadt. Die Schauspielerin nimmt das Regenwetter entspannt: "Einmal ist es den Leuten zu kalt, dann ist es wieder zu heiß. Ändern können wir's eh nicht." Die 81-Jährige ist im Bayerischen Hof und auf dem Sommerfest im Speziellen seit Jahren gern gesehener Gast. "Ich bin eine große Bewunderin von Innegrit Volkhardt und habe hier auch oft Theater gespielt. Ich bin dem Bayerischen Hof sehr verbunden."

Ludwig Prinz von Bayern und Frau Sophie-Alexandra haben Babysitter

Das erste Mal auf dem Sommerfest sind nach eigenen Aussagen Ludwig Prinz von Bayern (43) und seine Frau Sophie-Alexandra (36). Vor knapp einem Jahr sind sie Eltern eines kleinen Sohnes namens Rupprecht geworden. Am Dienstagabend ist das Paar aber solo unterwegs. "Heute Abend haben wir zum Glück jemanden gefunden, aber irgendwann müssen wir wieder abhauen - Babysitter wollen auch abgelöst werden", sagt der 43-Jährige zur AZ.

Eine Situation, die bei ihren gemeinsamen Kindern schon länger zurückliegt: Auch Schauspieler Heiner Lauterbach (72) und seine Frau Viktoria (52) genießen am Dienstag den Abend über den Dächern Münchens.

Viktoria Lauterbach: "Kommen gerade von einer 14-tägigen Detox-Kur"

Die Unternehmerin zur AZ: "Wir kommen gerade von einer 14-tägigen Detox-Kur am Bodensee. Das machen wir einmal im Jahr zum Entgiften, Nachdenken und Erinnern an Ernährungsstrukturen. Die Darmgesundheit ist so wichtig für das körperliche und mentale Wohlbefinden. Aber das Sommerfest des Bayerischen Hofs wollten wir natürlich nicht verpassen, wir kommen immer wieder gern und es ist eine liebgewonnene Tradition."

Gleiches gilt für Unternehmerin Regine Sixt, Evi Brandl ("Vinzenz Murr") Musikproduzent Leslie Mandoki - aber unter anderem auch der zweite Bürgermeister der Stadt München, Dominik Krause (CSU), Filmproduzentin Rola Bauer und Wiesn-Wirtin und Unternehmerin Katharina Inselkammer sind am Dienstagabend der Einladung des Bayerischen Hofs gefolgt.