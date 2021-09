Prinz Harry würdigt Entwicklerinnen des AstraZeneca-Impfstoffs

Prinz Harry hat einen Video-Auftritt bei den britischen "GQ Men of the Year Awards" absolviert. In dem Clip würdigt er die Entwicklerinnen des AstraZeneca-Impfstoffs und richtet einen Appell an die Politik.

Sarah Gilbert (59), Professorin für Impfstoffe an der Oxford Universität, und ihre Kollegin Catherine M. Green wurden mit ihrem Team am Mittwochabend (1. September) bei den britischen "GQ Men of the Year Awards" für die Entwicklung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca gewürdigt und mit dem Preis "Heroes of the Year" ausgezeichnet. Der Covid-19-Impfstoff Vaxzevria wurde in Zusammenarbeit mit der Pharmafirma AstraZeneca Ende 2020 in Großbritannien mit einer Notfallzulassung zugelassen. Bei der Verleihung in London wollte ein ganz besonderer Gast gratulieren: Prinz Harry (36) wurde aus seinem kalifornischen Zuhause zugeschaltet.

"Sie sind der Stolz unserer Nation und wir sind ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet", betonte der 36-Jährige in seiner Rede . "Für den Rest von uns, einschließlich Regierungen und Pharmakonzerne, gilt es nun, weiterhin unseren Beitrag zu leisten", fügte er hinzu. Das beinhalte den Austausch von wissenschaftlichen Impfstoff-Erkenntnissen und die Unterstützung und Stärkung von Entwicklungsländern. "Wo du geboren bist, sollte nicht darüber entscheiden, ob du überleben kannst, wenn Medikamente vorhanden sind, die dich retten können. Wir können nicht gemeinsam vorankommen, wenn wir dieses Ungleichgewicht nicht gemeinsam angehen." Prinz Harry, dem Anlass entsprechend in einem schwarzen Smoking gekleidet, sprach auch von der Gefahr von Fehlinformationen, die über Impfungen durch Medien und Social Media in Umlauf gerieten und zu Impfskepsis, gespaltenen Gemeinschaften und untergrabenem Vertrauen führten.

Bei der Verleihung wurden , darunter Sänger Ed Sheeran (30, "Solo Artist"), Schauspieler Regé-Jean Page (31, "Standout Performance") oder Quentin Tarantino (58, "Writer").