Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschen Veteranen in New Jersey

Anlässlich des "Veterans Day" am 11. November haben Prinz Harry und Herzogin Meghan Veteranen in New Jersey einen überraschenden Besuch abgestattet.

Erst am Mittwoch statteten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) der "Salute of Freedom"-Gala in New York City einen glamourösen Besuch ab. Am Donnerstag ging es für das Paar direkt zum nächsten Termin. Anlässlich des "Veterans Day", der am 11. November in den USA begangen wird, überraschten sie gemeinsam in New Jersey eine Gruppe von Veteranen am Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, einem Luftwaffenstützpunkt. Sie aßen mit ihnen zu Mittag und sprachen über Themen wie psychische Gesundheit und die Bedeutung der Gemeinschaft.

Da am selben Tag in Großbritannien der alljährliche Remembrance Day stattfand, steckten sich Harry und Meghan die rote Mohnblume an ihre Outfits an - ein Symbol des Gedenkens an die im Krieg gefallenen Soldaten. Fotos, , zeigen die Herzogin in einem eleganten, schwarzen Kleid mit V-Ausschnitt. Dazu wählte Meghan schwarze Pumps, ihre Haare trug sie offen. Harry schlüpfte in einen hellgrauen Anzug mit weißem Hemd.