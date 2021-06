Prinz Harry und Herzogin Meghan: Baby Lili hat schon eigene Web-Domäne

Für die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Lilibet Diana, wurde schon eine eigene Web-Domäne angelegt. Doch wer steckt dahinter?

Der Domain-Name Lilibetdiana.com wurde am selben Tag gekauft, an dem die Tochter von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) geboren wurde - zwei Tage vor . Die Besitzer der Seite werden geheim gehalten, da sie über einen Vermittler in Scottsdale, Arizona, gekauft wurde. wurde am Freitag (4. Juni) registriert und die britische Variante am Sonntag (6. Juni). Am selben Tag um 17 Uhr britischer Zeit gaben der Herzog und die Herzogin von Sussex die Geburt von Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor bekannt.

Royal-Experten sind sich sicher, dass die Sussexes den Kauf veranlasst haben, weil beide Internetnamen registriert wurden, bevor die Welt wusste, dass es dieses Mädchen schon gibt. Es ist üblich, dass Prominente Webseiten im Namen ihres Kindes kaufen, bevor sie eine Geburt verkünden, um zu vermeiden, dass sie diese später jemandem zu einem überhöhten Preis abkaufen müssen.

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle ("Suits") sind seit Mai 2018 verheiratet. Ziemlich genau ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Archie in London zur Welt. Im Frühjahr 2020 trat das Paar von allen Ämtern und Pflichten als Senior Royals zurück und zog nach Kalifornien, wo nun auch Tochter Lili geboren wurde.