Prinz Harry: Neuer Termin auf seiner Großbritannienreise

Prinz Harry erweitert seinen England-Aufenthalt um einen weiteren Termin. Während Spekulationen um ein Treffen mit König Charles anhalten, konzentriert sich Harry auf seine Herzensprojekte.

Prinz Harry (40) steht vor seiner Rückkehr nach Großbritannien. Den Besuch in seiner Heimat hat er nun um einen weiteren wichtigen Termin ergänzt.

Der Herzog von Sussex wird am kommenden Dienstag in Nottingham eine Spende an "Children in Need" ankündigen, . Die finanzielle Unterstützung soll Projekte fördern, die sich dem Kampf gegen Gewalt und deren Auswirkungen auf Jugendliche widmen.

Harry wird das Community Recording Studio (CRS) besuchen, eine Einrichtung, die junge Menschen in Film-, Video- und Musikproduktion ausbildet. Neben der Spendenankündigung sind vertrauliche Gespräche mit Vertretern von Children in Need, der Polizei, dem CRS und den Jugendlichen selbst geplant. Außerdem stehen Live-Auftritte lokaler Künstler auf dem Programm, bevor Harry selbst eine kurze Ansprache halten wird.

Bereits am Montag wird Harry in London erwartet, wo er an der jährlichen Preisverleihung von WellChild teilnimmt. Dies wurde bereits Ende August bekanntgegeben. Die Organisation unterstützt schwer kranke Kinder und deren Familien - ein Herzensanliegen des Herzogs, der seit 17 Jahren als Schirmherr fungiert.

In einem Statement betonte Harry: "Es ist mir stets eine Ehre, an den WellChild Awards teilzunehmen und die unglaublichen Kinder, Familien und Fachkräfte zu treffen, die uns alle mit ihrer Stärke und ihrem Geist inspirieren." Das Datum der Veranstaltung trägt eine schwermütige Note: Der 8. September markiert den dritten Todestag seiner geliebten Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022). stehen für Harry am Mittwoch und Donnerstag weitere private Treffen mit seinen Wohltätigkeitsorganisationen und Schirmherrschaften auf dem Programm.

Königliche Versöhnung weiter ungewiss

Während Harry seinen Fokus auf wohltätige Zwecke legt, brodelt im Hintergrund die Gerüchteküche um eine mögliche Wiederannäherung an die königliche Familie. Weder der Buckingham-Palast noch Harrys Team äußerten sich zu einem möglichen Treffen zwischen Harry und seinem Vater König Charles (76).

Der 40-Jährige, der seit 2020 mit Ehefrau Meghan (44) und den beiden Kindern in Kalifornien lebt, hatte zuletzt im April britischen Boden betreten - damals allerdings nur für eine Gerichtsverhandlung über seinen Personenschutz.