Prinz Charles und Herzogin Camilla: Gastauftritt in britischer TV-Soap

Um das Platin-Jubiläum der Queen gebührend zu feiern, haben sich Prinz Charles und Herzogin Camilla nun sogar als Soap-Schauspieler versucht.

Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) sind unter die Schauspieler gegangen. Anlässlich des Platin-Jubiläums von Queen Elizabeth II. (96) legen die beiden einen Gastauftritt in der seit über 35 Jahren laufenden britischen Kultseifenoper "EastEnders" hin. .

Bilder, die Charles und Camilla mit dem Cast der BBC-Produktion zeigen, machten bereits Anfang April 2022 die Runde. Kurz zuvor wurde demnach die Jubiläumsfolge aufgezeichnet. Dass das royale Paar aber tatsächlich in der Folge mitspielt und nicht nur, wie zunächst angenommen, das Set und die Serien-Stars besucht hat, kommt erst jetzt ans Licht.

Alle feiern die Queen

Auch einige Details über den Gastauftritt der Royals, der pünktlich zu den Feierlichkeiten am 2. Juni ausgestrahlt werden soll, will die Seite etwas erfahren haben. So schmeißt in der Jubiläumsfolge die Figur Mick Carter (Danny Dyer, 44) ein prunkvolles Straßenfest zu Ehren von Königin Elizabeth II.

Carter hatte zuvor stolz verkündet, dass zwei ganz besondere Gäste zu seiner Party erscheinen werden. Dass es sich dabei aber um Thronfolger Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall handelt, versetzt die Figuren von "EastEnders" selbstredend in eine Mischung aus Schock und Begeisterung.

Und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler hinter den Rollen sind laut des Berichts voll des Lobes für das Paar. "Sie haben noch nie etwas dergleichen gemacht", so Darstellerin Kellie Bright (45). "Sie wussten nicht, was auf sie zukommt, das muss sicherlich sehr nervenaufreibend und komplett ungewohnt gewesen sein." Umso mehr schätze Bright, "dass sie sich darauf eingelassen haben".

Vier Tage lang Höhepunkt auf Höhepunkt

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum ist vom 2. bis 5. Juni geplant. Am 2. Juni findet die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zum Geburtstag der Queen statt. Am 3. Juni folgt ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant, abends wird es ein Konzert im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das große Jubiläumsessen auf dem Programm.