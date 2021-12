Prinz Charles und Herzogin Camilla besuchen Londoner Tafel

Prinz Charles und Herzogin Camilla besuchten am Dienstag die Wohltätigkeitsorganisation Wandsworth Foodbank. Sie versorgt Obdachlose und Bedürftige mit Nahrungsmitteln.

Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) besuchten am Dienstag die Wandsworth Foodbank - vergleichbar mit den Tafeln in Deutschland. Das royale Paar lobte die Arbeit der Mitarbeiter und Freiwilligen, die im Londoner Stadtbezirk Wandsworth durchschnittlich 100 bis 120 krisengeschüttelte Haushalte pro Woche mit Lebensmitteln versorgen.

Das Ehepaar sprach in der St. Mark's Church in Battersea Rise unter vier Augen mit Familien, die von dem Team unterstützt werden. Zum Team gehören mehr als 250 Freiwillige, die in sieben Zentren der vom Trussell Trust betriebenen Tafel arbeiten, .

Einkaufswagen voller Lebensmittel

Die Vertreter der Königsfamilie, die dem Zentrum einen Einkaufswagen voller Lebensmittel spendeten, lobten die Freiwilligen. Diese hatten im vergangenen Jahr mehr als 2.500 Haushalten geholfen, die von Sozialdiensten, Schulen, Hausärzten und anderen Stellen an sie verwiesen wurden. "Vielen Dank für Ihren großartigen Einsatz", sagte der britische Thronfolger.