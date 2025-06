Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia teilen neue Hochzeitsbilder

Zehn Jahre nach ihrer Märchenhochzeit lassen Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia ihre Fans an emotionalen Erinnerungen teilhaben. Vor ihrem Hochzeitsjubiläum veröffentlichen die schwedischen Royals private Aufnahmen der Trauung.

© Mattias Edwall/The Royal Court of Sweden

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip haben am 13. Juni 2015 geheiratet.

Einen Tag vor ihrem großen Hochzeitsjubiläum gewähren Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40) einen Blick hinter die Kulissen ihrer märchenhaften Trauung am 13. Juni 2015. Die Bilder zeigen Momente, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieben.

"Morgen feiern wir unseren zehnten Hochzeitstag", heißt es . Das schwedische Prinzenpaar sei "so dankbar für die Freude und Herzlichkeit, die uns an diesem Tag erreicht und in diesen zehn Jahren begleitet hat". Dazu dokumentieren die noch unveröffentlichten Aufnahmen intime Momente der Zeremonie: liebevolle Blicke und Küsse zwischen Braut und Bräutigam, die beiden vor dem Altar, Sofias Schleier, die Blumendekoration oder den Hochzeitssaal.

Liebe gegen alle Kritiker

Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche begeisterte Kommentare - und tatsächlich haben sich Carl Philip und seine Sofia in den vergangenen Jahren zu einem echten Vorzeige-Ehepaar der schwedischen Monarchie entwickelt. Dabei wurde die Verbindung des zweitgeborenen Kindes von König Carl Gustaf und Königin Silvia zu der bürgerlichen Sofia Hellqvist anfangs nicht von allen gutgeheißen: Sofias Vergangenheit als Model und Teilnehmerin der Reality-Show "Paradise Hotel" sorgte für Diskussionen, bevor sie sich mit ihrer authentischen Art und dem Einsatz für wohltätige Zwecke als beliebtes Mitglied der Königsfamilie etablierte.

Ihre Ehe haben Carl Philip und Sofia außerdem mit vier Kindern gekrönt: Nach Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (4) kam im Februar Prinzessin Ines zur Welt. Ihr zehnter Hochzeitstag wird deshalb für das Paar noch aus einem weiteren Grund zu einem ganz besonderen Datum: Ebenfalls am 13. Juni feiern sie die Taufe ihrer ersten Tochter. "Nun haben wir vier wunderbare Kinder - und morgen taufen wir unsere kleine Ines", heißt es abschließend in dem Instagram-Beitrag.