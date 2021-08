Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia: Ein Cousin wird Julians Pate

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden haben die Taufpaten ihres jüngsten Sohnes bekannt gegeben. Darunter ist auch ein nicht adeliger Cousin.

Der dritte Sohn von Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia von Schweden (36), Prinz Julian Herbert Folke (vier Monate), wird am Samstag (14.8.) in der Schlosskirche von Drottningholm in Stockholm getauft.

Die Gäste werden um 11 Uhr am Schloss ankommen, ab 12 Uhr wird der Taufgottesdienst gefeiert. Der Empfang danach wurde Corona bedingt abgesagt und durch ein privates Mittagessen mit der Familie und den Taufpaten ersetzt. Anders als Ministerpräsident Stefan Löfven (64), der nun doch nicht an der Zeremonie teilnehmen wird, , werden die Taufpaten des kleinen Julian natürlich vor Ort sein.

Die Taufpaten

Diese wurden am Freitag bekannt gegeben. sind es die Freunde Johan und Stina Andersson, Jacob Högfeldt sowie Frida Vesterberg, die Mitbegründerin von Sofias Wohltätigkeitsorganisation, und Patrick Sommerlath (50). Letzterer ist ein Cousin von Carl Philip und das einzige Familienmitglied in der Runde. Er ist auch schon einer der Taufpaten von Prinzessin Madeleines (39) ältester Tochter, Prinzessin Leonore (7).

Drei Söhne für Carl Philip und Sofia

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben sie die drei Söhne Prinz Alexander (5), Prinz Gabriel (3) und Prinz Julian.

Prinz Alexanders Paten sind seine Tante, Kronprinzessin Victoria (44), Sofias Schwester Lina (39), die Freunde Jan Ake Hansson und Cajsa Larsson sowie Prinzessin Christinas (78) Sohn Victor Magnuson (40).

Prinz Gabriels Paten sind die andere blaublütige Tante, Prinzessin Madeleine, Sofias jüngere Schwester Sara (33), die Freunde Carolina Pihl und Oscar Kylberg sowie sein Cousin Thomas de Toledo Sommerlath.

Carl Philip ist der einzige Sohn von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77), geborene Sommerlath, sowie der Bruder von Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine. Er steht an vierter Stelle in der schwedischen Thronfolge.