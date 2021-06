Prince Damien hat beim Dating einfach kein Glück

Beruflich herrscht bei Prince Damien eitel Sonnenschein. 2020 gewann er das Dschungelcamp und vor Kurzem hat der Sänger seine aktuelle Single "Tausend Mal Du" veröffentlicht. Doch im Privatleben ist der 30-Jährige derzeit nicht so vom Glück verfolgt.

Als Prince Damien (30) im Jahr 2020 Teilnehmer der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" war, fiel er den Zuschauern unter anderem durch seine Flirterei mit Dr. Bob (70) und ein paar der Ranger auf.

Damals verließ er zwar als Dschungelkönig das Camp, aber eben auch als Single. Hat der 30-Jährige seitdem seine große Liebe finden können? "Ich habe das Gefühl, dass ich erst mal 1.000 Leute kennenlernen muss, um endlich die passende Person für mich zu finden", so der Sänger zur " ".

Prince Damien: Sänger tut sich mit der Liebe schwer

Der 30-Jährige hat also weiterhin so seine Probleme, wenn es darum geht einen Menschen an seiner Seite zu finden. Dabei hat Prince Damien längst seine Schüchternheit abgelegt, die für ihn vor vielen Jahren noch wie ein Bremsklotz wirkte.

Die Schüchternheit ist heute auch nicht mehr seine große Sorge, vielmehr lässt ihn etwas anderes zweifeln. "Gerade nach dem Dschungelcamp habe ich viele kennengelernt, bei denen ich nicht wusste, ob sie an mir als Person interessiert sind, oder vielleicht nur mediale Aufmerksamkeit suchen." Ein typisches Promiproblem eben – echte Gefühle oder eher nur Geltungssucht?

Und auch im Internet sollte es mit der Partnersuche nicht funktionieren, eher endete das Ganze in einem Fiasko für den 30-Jährigen: "Online-Dating habe ich mal probiert, aber es war eine Katastrophe."

Prince Damien (ver)suchte sein Liebesglück mit "Tinder". In der Dating-App suchte der Single sowohl nach männlichen als auch weiblichen Partnern. Ein Erfolg war ihm dort allerdings nicht vergönnt. "Bei Jungs hatte ich lustigerweise gar keine Matches, sondern nur bei Mädels", so der Sänger zur "Bild".

Prince Damien: Online-Dating ist so gar nicht sein Ding

Doch mit dem Online-Dating konnte sich der 30-Jährige dann doch nicht so richtig anfreunden. "Ich habe das Prinzip von Online-Dating überhaupt nicht verstanden. Einem Mädel hatte ich meine Handynummer gegeben. Die hat mich dann ständig mitten in der Nacht angeschrieben und angerufen. Das wurde mir echt zu viel", so Damien, der nach diesen eher negativen Erfahrungen Tinder wieder von deinem Smartphone gelöscht hat.

Was das Finden der großen Liebe angeht, geht der Single nun wieder oldschool an die Sache ran und bevorzugt das kennen- und lieben lernen nun wieder im Real Life.

Demnächst wird der 30-jährige Dschungelkönig bei den "RTL Sommerspielen" im TV zu sehen sein. Am 16. und 17. Juli tritt Prince Damien mit 29 weiteren Promis im sportlichen Wettkampf in acht verschiedenen Disziplinen an.