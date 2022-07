"Prince Charming"-Finalist Dominic Smith (†33) ist tot

Im Alter von nur 33 Jahren ist TV-Star Dominic Smith gestorben. Nähere Umstände zum Tod des "Prince Charming"-Finalist sind nicht bekannt. Seine Freunde und Kollegen trauern.

Große Trauer um Dominic Smith! Der "Prince Charming"-Finalist ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Via Instagram verkündete Martin Angelo, der zusammen mit Dominic bei der TV-Show antrat, die tragische Nachricht.

"Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen und es zerreißt mir das Herz, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden", schrieb er unter anderem auf einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Bild.

Martin Angelo trauert um Dominic Smith, © Instagram/ Martin Angelo

In der ersten Staffel der RTL-Show "Prince Charming" 2019 kämpfte Smith um das Herz von Nicolas Puschmann. Erst im Finale musste er sich dem Sieger Lars Tönsfeuerborn geschlagen geben. Ende 2020 trat er zusammen mit Angelo in der TV-Sendung "Couple Challenge" an. Danach wurde es ruhig um den Berliner.

Auch Nicolas Puschmann nimmt Abschied von Dominic Smith

Auch Gay-Bachelor Puschmann äußerte seine "stille Anteilnahme" auf Instagram. Er habe gehört, dass eine Person, "die ich intensiver kennenlernen durfte, von uns gegangen ist".

Die Umstände von Smiths Tod sind nicht bekannt, im August 2021 teilte er jedoch seinen Followern mit mitgeteilt, dass es ihm nicht gut gehe: "Macht euch bitte keine Sorgen/Gedanken, denn ich bin positiv eingestimmt, dass bald alles wieder beim Alten sein wird." Doch auch ein Jahr später schien Dominic Schwierigkeiten zu haben. Im Juni 2022 postete er auf Instagram: "Manchmal überrollt dich das Leben wie eine riesengroße Welle, du bekommst kaum Luft und dann hast du wieder den Ritt deines Lebens. (...) Nun sitze ich hier, beobachte und höre die kraftvollen Wellen der Ostsee und spüre wieder tiefe Verbundenheit sowie Dankbarkeit für das Leben hier auf diesem Planeten. Verbundenheit, die mir Hoffnung gibt, weiter zu machen. Dankbarkeit, für all die kleinen schönen Momente, die ich erleben durfte und noch erleben möchte. Ich blicke nach vorne und gebe nicht auf!"

Anmerkung der Redaktion: Psychische Erkrankungen können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.