Premiere von "Der perfekte Urlaub" in München: Promi-Gäste reagieren verhalten

Im Mathäser Filmpalast war am Montagabend (19. Oktober) großer Promi-Rummel geboten. Mit "Der perfekte Urlaub" haben unter anderem Florian David Fitz, Elyas M'Barek und Karoline Herfurth die Premiere der Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis" in München gefeiert. Die Reaktion der Kinobesucher nach der Vorstellung war allerdings etwas zurückhaltend.

Was tun, wenn ein Film ein großer Erfolg an den Kinokassen ist? Die Erfolgswelle reiten und einen zweiten Teil produzieren. Bis zur Fortsetzung des Hits "Das perfekte Geheimnis" hat es jedoch sieben Jahre gedauert. Jetzt startet "Der perfekte Urlaub" in den Kinos und hat mit dem Starensemble große Premiere in München gefeiert.

Eine Gruppe von Freunden, ihre Handys und das, was sie verbergen – aus diesen Zutaten wurde das Erfolgsrezept für den Film "Das perfekte Geheimnis", der 2019 in die Kinos kam und dort mehr als fünf Millionen Zuschauer hatte. Nun erzählt Regisseur Bora Dagtekin die Geschichte weiter und für die Clique um Elyas M'Barek und Florian David Fitz geht es nach Mallorca.

Die Stars aus "Der perfekte Urlaub" feiern in München

Der Film kommt am 22. Oktober in die deutschen Kinos. Auch diesmal wieder mit dabei: die Hauptdarsteller Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase und Frederick Lau. Unterstützt werden sie im zweiten Teil der Geschichte über den verlogenen Freundeskreis von Diana Amft ("Doctor's Diary").

Verhaltener Applaus bei Premiere

Gedreht wurde nach dem kammerspielartigen ersten Teil dieses Mal auf Mallorca. Der Plan sei es gewesen, "ihre Geschichte auf eine neue Art weiterzuerzählen", sagte Produzentin Lena Schömann nach der Premiere, denn: "Manche Geschichten sind nach einem Film noch nicht zu Ende erzählt." Auch wenn die Erstaufführung überraschend verhaltenen Applaus beim Publikum auslöste: Der Film scheint durchaus das Potenzial zu haben, an den Erfolg seines Vorgängers anzuknüpfen.

Eines hat sich aus Sicht von Regisseur Dagtekin jedenfalls nicht geändert: Auch der zweite Teil sei vor allem ein "Film über Freundschaft" und das mit "einem der wohl großartigsten Ensembles".