Premiere am Bayerischen Hof in München: Eisi Gulp überzeugt in seiner Rolle als "Boandlkramer"

Das neue Stück "Der Brandner Kaspar 2" in der Komödie im Bayerischen Hof in München gerät zu Festspielen für Eberhofer-Star Eisi Gulp. Was der den Zuschauern empfiehlt, lesen Sie hier.

08. September 2023 - 20:18 Uhr | Daniela Schwan

IMAGO 6 "Er ist für mich ein langjähriger, guter Freund": Hauptdarsteller Eisi Gulp nimmt Kollegin Veronika von Quast in den Arm. IMAGO 6 Spiders-Frontmann Günther Sigl mit seiner Ehefrau Doris. IMAGO 6 Komödien-Stammgäste: Ellen (li.) und Alice Kessler. IMAGO 6 Im kleinen Rosafarbenen: Schauspielerin Saskia Vester. 6 Die Mama ist bei ihm: Wolfgang Maria Bauer und Mutter Hanni. IMAGO 6 Schauspieler als Zuschauer: Hansi Kraus und Julia Kent.

München — Fulminante Premiere des Stücks "Der Brandner Kaspar 2 — Er kehrt zurück" in der Komödie im Bayerischen Hof. Ein (mal wieder) gesteckt voller Saal, Begeisterungsstürme und tosender Applaus. Und die meisten kamen wegen ihm: Eisi Gulp. Neben einem großartigen Ensemble mit u. a. Christiane Rücker als "der heilige Portner", Wolfgang Maria Bauer (führte auch Regie) als Brandner und Julia Uttendorfer als Wirtin und süßes Engerl war das Münchner Multitalent (Schauspieler, Eberhofer-Star und "Dahoam is Dahoam"-Darsteller in seiner Paraderolle zu sehen – nämlich als Boandlkramer. Die Mama ist bei ihm: Wolfgang Maria Bauer und Mutter Hanni. "Der Brandner Kaspar 2" feiert Premiere in München: Viele kommen wegen Eisi Gulp Am Einlass zeigt Veronika von Quast, Komikerin und Schauspielerin, Handyfotos von ihrem Hunderl Marei, einem Mix aus Pudel und Cocker Spaniel. "Nachdem der Vorgänger, Herr Bozzi, gestorben war, hab ich mir einen neuen zugelegt, denn ohne geht's bei mir gar nicht", erzählt die Vroni. Lesen Sie auch Eisi Gulp ist der Boandlkramer: Ein zeitgemäßer Tod X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Und verrät: "Ich bin wegen dem Eisi Gulp hier, wir haben 2013 in 'Neue Adresse Paradies' zusammen gespielt. Wir sind gemeinsam nach Afrika gefahren, als sein Sohn Adam noch klein war, da hat der Eisi gerade sein Haus in Kenia fertig gebaut. Er ist für mich ein langjähriger, guter Freund. Ich habe mir immer seine Programme angeschaut, seinen Werdegang seit den siebziger Jahren mitverfolgt. Eisi ist schon immer gesellschaftskritisch und politisch gewesen, auf eine witzige, charmante Art. Und hat noch immer einen durchtrainierten Körper, er ist noch immer sehr diszipliniert. Ich selbst leider nimmer so, aber ich laufe täglich viel." Lesen Sie auch Kritik zum neuen Eberhofer-Krimi: Sex-Themen auf "derberem ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Boandlkramer" Eisi Gulp mit wichtiger Botschaft: "Jeder Lacher ist wie ein Schuss Vitamin C" Und Eisi Gulp (alias Werner Eisenrieder) selbst? Der AZ verrät er die Botschaft, die er in der Fortsetzung des Klassikers "Der Brandner Kaspar" sieht: "Wir wissen ja alle nicht, wie das mit dem Himmelpapa tatsächlich läuft. Wenn es ihn wirklich so gäbe, wie wir uns das vorstellen, wie es uns als Kind beigebracht wird, dann muss man davon ausgehen, dass er alles erschaffen hat. Wenn das so ist, dann hat er auch er den Humor erschaffen." Und der sei eine ganz wichtige Komponente auf Erden. "Die ich jedem nur nahelegen kann: Lacht's, liebe Leute! Der Papa im Himmel hat sicher nichts dagegen, wenn man einfach lacht über diese ganzen Geschichten!" Fazit des 67-Jährigen: "Jeder große Lacher ist wie ein gewaltiger Schuss Vitamin C, damit hält man sich gesund! Und selbst über den Tod darf man lachen, das sollte man nicht zu ernst nehmen, denn er kommt unweigerlich irgendwann daher."