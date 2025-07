"Praxis Bülowbogen"-Star Anita Kupsch ist tot

Trauer um Anita Kupsch. Die Schauspielerin, die vor allem durch die ARD-Serie "Praxis Bülowbogen" bekannt wurde, verstarb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in einer Berliner Pflegeeinrichtung.

Die deutsche Schauspielwelt trauert um Anita Kupsch (1940-2025). ist die bekannte Theater-, Film- und TV-Darstellerin am 3. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben. Das habe ihr Ehemann Klaus-Detlef Krahn Freunden und Kollegen mitgeteilt. Kupsch lebte zuletzt in einer Berliner Pflegeeinrichtung und war schwer an Demenz erkrankt.

Bekannt als Gabi Köhler aus "Praxis Bülowbogen"

Besonders mit ihrer Rolle als Arzthelferin Gabi Köhler in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen" hatte sich Kupsch in die Herzen des deutschen Fernsehpublikums gespielt. Von 1987 bis 1996 verkörperte sie an der Seite von Günter Pfitzmann (1924-2003) über sechs Staffeln hinweg die quirlige Sprechstundenhilfe.

Schon vor rund zwei Monaten hatte ihr langjähriger Partner und Ehemann Klaus-Detlef Krahn über die Demenzerkrankung seiner Frau gesprochen. Kupsch sei nicht mehr in der Lage gewesen, ihren Alltag alleine zu bewältigen, erinnerte sich kaum an zurückliegende Rollen und verlor zunehmend die Fähigkeit, sich mit ihrem Ehemann richtig zu unterhalten, . "Wir haben uns wie die Schnecke ins Häuschen zurückgezogen", so Krahn damals wörtlich.

Ein Leben für die Bühne und das Fernsehen

Anita Kupsch wurde am 18. Mai 1940 in Berlin geboren und begann schon früh mit dem Ballett. Nach einer Ausbildung zur Kosmetikerin erhielt sie ihre Schauspielausbildung an der UFA-Nachwuchsschule von Else Bongers.

1962 gab sie in Robert Siodmaks Fluchtdrama "Tunnel 28" ihr Filmdebüt. Es folgten zahlreiche Theaterengagements - unter anderem am Berliner Renaissance-Theater, Hebbel-Theater und an den Hamburger Kammerspielen. Bekannt wurde sie den Fernsehzuschauern zunächst in der Rolle der Biggi in der Serie "Okay S.I.R." in den 1970er Jahren. Auch als Synchronsprecherin war sie aktiv, lieh etwa Hollywoodstars wie Goldie Hawn (79), Liza Minnelli (79) oder Kim Cattrall (68) ihre Stimme.