Präsident Selenskyj bedankt sich bei Mila Kunis und Ashton Kutcher

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich per Videochat bei dem Schauspielerpaar Mila Kunis und Ashton Kutcher für die Hilfe bedankt.

US-Schauspielerin Mila Kunis (38), die in der Ukraine geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern in die USA ausgewandert war, und ihr Ehemann und Kollege Ashton Kutcher (44) haben viel Geld für die Ukraine gesammelt. Für ihr großes Engagement bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) am Wochenende persönlich in einem Videochat. Ein Foto der drei bei dem Gespräch teilte Selenskyj .

Dazu schrieb er: "Ashton Kutcher und Mila Kunis gehörten zu den ersten, die auf unseren Schmerz reagiert haben. Sie haben bereits 35 Millionen Dollar gesammelt [...], um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Wir sind dankbar für ihre Unterstützung. Beeindruckt von ihrer Entschlossenheit. Sie inspirieren die Welt."

GoFundMe-Kampagne

Das Hollywood-Powerpaar hat eine GoFundMe-Kampagne für die Flüchtlings- und humanitäre Hilfe ins Leben gerufen. Bislang konnten sie fast 35 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 32 Mio. Euro) sammeln. Als eigenen Beitrag steuerten sie 3 Millionen Dollar (1,8 Mio. Euro) bei.

In der vergangenen Woche hatten die beiden ein Video-Update zu ihrer Kampagne gepostet und verkündet, dass sie ihr Spendenziel erreicht haben:

"Wir wollten nur sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Über 30 Millionen Dollar sind zusammengekommen. Über 65.000 von Ihnen haben gespendet. Wir sind überwältigt von der Dankbarkeit für Ihre Unterstützung", sagten sie. Kunis erklärte weiter: "Auch wenn das Problem damit noch lange nicht gelöst ist, werden unsere gemeinsamen Bemühungen vielen Menschen eine sanftere Landung ermöglichen, während sie ihrer ungewissen Zukunft entgegengehen." Und Kutcher fügte hinzu: "Unsere Arbeit ist noch nicht getan. Wir werden dafür sorgen, dass die Liebe, die Sie alle im Rahmen dieser Kampagne ausgestrahlt haben, die größtmögliche Wirkung bei den Bedürftigen entfaltet.