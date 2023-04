Posthume Ehrung: Carrie Fisher erhält Stern auf dem Walk of Fame

Carrie Fisher wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Fishers Tochter, die Schauspielerin Billie Lourd, wird an der Zeremonie teilnehmen und den Stern enthüllen.

Carrie Fisher verkörperte in insgesamt fünf "Star Wars"-Filmen die Figur Leia Organa.

Der 2016 verstorbenen "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher (1956-2016) wird posthum eine besondere Ehrung zuteil. Die Darstellerin von Prinzessin Leia wird auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood mit einem Stern geehrt - es ist die insgesamt 2754. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. (71) die Ehrung als "lange überfällig und so wohlverdient".

Carrie Fisher erhält Stern an "Star Wars"-Feiertag

Bei der Zeremonie am 4. Mai dieses Jahres - dem inoffiziellen "Star Wars"-Feiertag - wird mit Schauspielerin Billie Lourd (30) Fishers Tochter anwesend sein, um den Stern ihrer verstorbenen Mutter zu enthüllen. Fisher war am 27. Dezember 2016 mit 60 Jahren verstorben, nachdem sie auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Fishers "Star Wars"-Kollegen Hamill (Luke Skywalker) und Harrison Ford (80, spielte Han Solo) hatten bereits im Jahr 2018 ihre Sterne auf dem Walk of Fame erhalten. "Star Wars"-Erfinder George Lucas (78) nahm an der damaligen Zeremonie teil. Fishers Stern soll nun "nur wenige Fuß von Mark Hamills Stern" entfernt liegen, .