Post Malone präsentiert seine Modekollektion in Paris - mit Pferd

Der Rapper Post Malone wagte in Paris den Schritt ins Modegeschäft. Bei seiner Debüt-Fashionshow führte er seine erste Kollektion "At First Light" vor - mit einem besonderen Höhepunkt auf dem Laufsteg.
Post Malone und sein tierischer Gast mit Reiter auf dem Laufsteg.
Post Malone und sein tierischer Gast mit Reiter auf dem Laufsteg. © Firas Abdullah/ABACAPRESS/ddp images / Firas Abdullah/ABACAPRESS/ddp images
Rapper Austin Richard Post, bekannt als Post Malone (30), erobert neues Terrain. Am Montag stellte er im prunkvollen Hôtel de Bourdon - Maison Pozzo di Borgo in Paris seine Modemarke "Austin Post" vor. Der geschichtsträchtige Ort, einst Wohnsitz von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019), bildete die perfekte Kulisse für seinen Einstand in der Modewelt.

Die erste Kollektion des Musikers, der mit "F-1 Trillion" 2024 sein erstes Country-Album veröffentlichte, trägt den poetischen Namen "At First Light" und kombiniert laut dem Männermagazin "GQ" Dallas-Western mit Southwest-Ranch-Einflüssen. Entstanden ist eine Fusion, die Post Malones texanische Wurzeln mit den Bergen Utahs verbindet, wo der Musiker gemäß dem US-Magazin "People" ebenfalls Zeit verbracht hat.

Post Malone in passendem Look

Die Looks auf dem Laufsteg zeigten eine Bandbreite an Western-inspirierter Streetwear. Dunkle Jeans mit goldenen Stern-Emblemen und passenden Jacken waren ebenso vertreten wie braune Wildlederjacken zu eleganten Stoffhosen. Ein samt-blaues Cowboy-Jacket zu lässigen Jeans rundete die Palette ab.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das absolute Highlight der Veranstaltung war der finale Auftritt: Ein Model ritt tatsächlich auf einem echten Pferd über den Laufsteg - ein Moment, der dem Western-Thema die authentische Krone aufsetzte. Nach der Show trat Post Malone, der sein Label als "neue kreative Ausdrucksform" sieht, selbst auf die Bühne. In einem hellen Denim-Look, mit weißem Cowboy-Hut und einem Getränk in der Hand winkte er sichtlich zufrieden in die Menge.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

