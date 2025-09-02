Post Malone präsentiert seine Modekollektion in Paris - mit Pferd

Der Rapper Post Malone wagte in Paris den Schritt ins Modegeschäft. Bei seiner Debüt-Fashionshow führte er seine erste Kollektion "At First Light" vor - mit einem besonderen Höhepunkt auf dem Laufsteg.

Post Malone und sein tierischer Gast mit Reiter auf dem Laufsteg.

Rapper Austin Richard Post, bekannt als Post Malone (30), erobert neues Terrain. Am Montag stellte er im prunkvollen Hôtel de Bourdon - Maison Pozzo di Borgo in Paris seine Modemarke "Austin Post" vor. Der geschichtsträchtige Ort, einst Wohnsitz von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019), bildete die perfekte Kulisse für seinen Einstand in der Modewelt.

Die erste Kollektion des Musikers, der mit "F-1 Trillion" 2024 sein erstes Country-Album veröffentlichte, trägt den poetischen Namen "At First Light" und kombiniert Dallas-Western mit Southwest-Ranch-Einflüssen. Entstanden ist eine Fusion, die Post Malones texanische Wurzeln mit den Bergen Utahs verbindet, wo der Musiker ebenfalls Zeit verbracht hat.

Post Malone in passendem Look

zeigten eine Bandbreite an Western-inspirierter Streetwear. Dunkle Jeans mit goldenen Stern-Emblemen und passenden Jacken waren ebenso vertreten wie braune Wildlederjacken zu eleganten Stoffhosen. Ein samt-blaues Cowboy-Jacket zu lässigen Jeans rundete die Palette ab.

Das absolute Highlight der Veranstaltung war der finale Auftritt: Ein Model ritt tatsächlich auf einem echten Pferd über den Laufsteg - ein Moment, der dem Western-Thema die authentische Krone aufsetzte. Nach der Show trat Post Malone, der sein Label als "neue kreative Ausdrucksform" sieht, selbst auf die Bühne. In einem hellen Denim-Look, mit weißem Cowboy-Hut und einem Getränk in der Hand winkte er sichtlich zufrieden in die Menge.