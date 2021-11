Porzellan zum Platin-Thronjubiläum der Queen ist da

2022 feiert Queen Elizabeth II. ihr Platin-Jubiläum: 70 Jahre auf dem Thron! Zu diesem Anlass hat das Königshaus jetzt schon eine Edition mit Tellern, Besteck oder Anhängern herausgebracht. Das Design lehnt sich an die Robe of State an, die die Queen zur Krönung trug.

Ein besonderes Jubiläum steht nächstes Jahr für Queen Elizabeth II. (95) an. Im Juni 2022 wird sie an vier Tagen ihr Platin-Thronjubiläum feiern. 70 Jahre wird sie dann auf dem Thron verbracht haben. Die Untertanen können jetzt schon feiern. Das Königshaus hat die offizielle Edition mit Porzellan und anderen Erinnerungsstücken an das Jubiläum zum Verkauf freigegeben.

Im " kann man die Stücke bestellen. Die Palette reicht von Tassen und Löffeln bis zu Weihnachtsschmuck und Magneten. Das teuerste Objekt ist ein Teller für 150 Pfund (ca. 175 Euro), das günstigste eine Keksdose für 2, 95 Pfund (etwa 3,50 Euro).

Krönungsmantel als Inspiration

Das Design der Memorabilia ist an die Optik der Robe of State angelehnt, ein lilafarbener 5,5 Meter langer, handgewebter Seidensamtmantel, den die Queen bei der Krönungsfeier am 2. Juni 1953 trug. Die Zeremonie in der Westminster Abbey fand ein Jahr nach ihrer Proklamation als Königin statt.

Die Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum finden vom 2. bis zum 5. Juni 2022 statt. Die Briten bekommen dazu einen eigenen Feiertag geschenkt. Höhepunkt soll ein Festzug durch London werden, bei dem alle Jahrzehnte der Regentschaft Revue passiert werden. Außerdem sollen bei der Parade unter anderem die Hobbys der Queen gewürdigt werden, zum Beispiel Corgis und Pferde. Die Kosten für die Feier sollen bei circa 17 Millionen Euro liegen.