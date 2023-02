"Police Academy"-Star George R. Robertson ist gestorben

George R. Robertson, einer der Stars der Filmreihe "Police Academy", ist gestorben. Der Schauspieler wurde 89 Jahre alt.

George R. Robertson (1933-2023), der kanadische Schauspieler, der in den ersten sechs "Police Academy"-Filmen Commissioner Henry Hurst porträtierte, ist gestorben. unter Berufung auf die Familie des Stars. Er wurde 89 Jahre alt.

Robertson war zum ersten Mal 1984 als Hurst in "Police Academy - Dümmer als die Polizei erlaubt" unter der Regie von Hugh Wilson (1943-2018) zu sehen und blieb der Filmreihe bis "Police Academy 6 - Widerstand zwecklos" (1989) treu. Der Schauspieler trat auch in kleinen Rollen in drei Filmen auf, die für den Oscar in der Kategorie "Bester Film" nominiert wurden: "Airport" (1970), "Norma Rae - Eine Frau steht ihren Mann" (1979) und "JFK - Tatort Dallas" (1991). Sein Spielfilm-Debüt feierte George R. Robertson bereits 1968 mit "Rosemaries Baby".

Er wechselte zum Pinsel

Der Schauspielstar, der sich auch für wohltätige Zwecke engagierte, widmete sich später laut "The Hollywood Reporter" dem Malen und Schreiben. George R. Robertson hinterlässt dem Bericht zufolge seine Ehefrau Adele, die er bereits an der Universität kennenlernte, sowie zwei Töchter und Enkelkinder.