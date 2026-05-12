Pocher-Ex Amira Aly spricht Warnung aus: "Wer ist so doof und glaubt so was"

Amira Aly hat sich auf Instagram bei ihrer Community gemeldet. Nach einem Festivalbesuch erhielt sie eine brisante Nachricht, die sie beinahe teuer zu stehen kam.

Amira Aly (33) ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. (48), wie einer oder mehrere Kriminelle sie mit einer gefälschten SMS in die Falle locken konnten - und räumt dabei offen ein: "Ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit. Und ich dachte immer, wer ist so doof und glaubt so was."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Albtraum begann nach einem Festivalbesuch in Hannover mit ihrer Mutter. Gegen Mitternacht erhielt Aly eine SMS, die täuschend echt von ihrem Kreditkartenanbieter zu stammen schien. Die Nachricht meldete eine angebliche Zahlung von 9.500 Euro an ein Kryptounternehmen. Die Moderatorin wurde zunächst nicht stutzig, denn der Text erschien im gleichen Chatverlauf wie alle tatsächlichen Transaktionen, die sie zuvor selbst freigegeben hatte. "Wenn Sie das nicht waren, rufen Sie jetzt hier an", habe dort gestanden, schildert Aly in ihrem Videopost. "Der Chatverlauf war halt da, mit den ganzen Zahlungen, und ich hab' trotzdem diese Nummer angerufen."

Betrüger am anderen Ende der Leitung

Doch am anderen Ende der Leitung saß kein Mitarbeiter des Kreditkartenunternehmens, sondern ein Betrüger. Er behauptete, ihr Smartphone sei gehackt worden, eine polnische IP-Adresse greife auf ihre Daten zu. "Und was soll ich euch sagen: Ich habe alles geglaubt, was der gesagt hat", so Aly. Der Mann baute gezielt Druck auf und sprach von einem sogenannten Sicherheitsfonds, auf den sie ihr Geld überweisen solle, um es in Sicherheit zu bringen.

Aly folgte dem Rat zunächst jedoch nicht. "Gott sei Dank war ich nicht so blöd", sagt sie rückblickend. "Ich habe währenddessen nach und nach Geld überwiesen an eine andere Bank von mir." Diese eigenständige Entscheidung missfiel dem Mann am anderen Ende jedoch: Er erklärte ihr, auch diese Überweisungen seien riskant. Aly glaubte ihm und sperrte auf seinen Rat hin ihr Online-Banking.

Smartphone zurückgesetzt

Was folgte, war nach Alys eigener Einschätzung der eigentliche Tiefpunkt der Nacht. Weil sie dem Betrüger zu diesem Zeitpunkt noch vertraute, folgte sie einem weiteren seiner Ratschläge: "Zur Krönung habe ich dann auch noch mein Handy zurückgesetzt." Die Begründung des Mannes: Das Smartphone könne Zugriff auf Bankdienste und Konten ermöglichen, wenn es unter der Kontrolle einer anderen Person mit böswilligen Absichten steht.

Erst Alys Partner Christian Düren (35) habe ihr am nächsten Morgen schließlich die volle Einsicht geliefert und gesagt: "Du wurdest verarscht." Zum Zeitpunkt der Aufnahme ihres Instagram-Videos wusste Aly noch nicht, ob ihr tatsächlich ein finanzieller Schaden entstanden ist und wenn ja, wie hoch dieser ausfällt.