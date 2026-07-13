"Plötzlich und unerwartet": "Jurassic Park"-Star Sam Neill (78) ist gestorben

"Jurassic Park"-Star Sam Neill ist tot. Der neuseeländische Schauspieler starb am Montag mit 78 Jahren in Sydney. Seine Familie machte den "überraschenden" Tod öffentlich.

Sam Neill ist tot. Der neuseeländische Schauspieler, weltweit bekannt aus der "Jurassic Park"-Reihe (1993-2022) und dem Oscar-prämierten Kinofilm "Das Piano" (1993), starb am Montag, dem 13. Juli, im Alter von 78 Jahren in Sydney, Australien. Seine Familie bestätigte die Nachricht in einer Erklärung , aus der unter anderem der und das " zitierten.

Nach Angaben der Angehörigen war Neill in seinen letzten Momenten nicht allein. "Sam war von seiner Familie umgeben und ging mit der Würde, die sein ganzes Leben geprägt hat", heißt es in der Mitteilung. Verfasst wurde sie im Namen der whānau, wie die Familie auf Māori genannt wird. Das Wort verweist auf die tiefe Verbundenheit des in Nordirland geborenen Sir Nigel John Dermot "Sam" Neill mit seiner Wahlheimat Neuseeland.

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Der Tod kam überraschend

Für die Angehörigen kam das Ende offenbar überraschend. In ihrer Erklärung hoben sie hervor, dass der Schauspieler zuletzt frei von Krebs gewesen sei. "Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, war aber von dem Umstand gesegnet, dass Sam krebsfrei blieb", so die Familie. Zu den genauen Umständen äußerte sie sich zunächst nicht.

Ausdrücklich dankten die Hinterbliebenen dem Personal des St. Vincent's Private Hospital in Sydney, wo Neill betreut worden war. Zugleich baten sie die Öffentlichkeit um Zurückhaltung. "Wir bitten Sie, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeitet", schrieben sie.

Sam Neill als Dr. Alan Grant in "Jurassic Park" (1993) © MCA/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Vom Kind aus Nordirland zum Weltstar

Geboren wurde Neill 1947 im nordirischen Omagh. 1954 zog die Familie in die südpazifische Heimat seines Vaters, nach Neuseeland. 2022 wurde der Schauspieler als Knight Companion des New Zealand Order of Merit geadelt.

Den Durchbruch zum internationalen Publikumsliebling brachte ihm die Rolle als Dr. Alan Grant in der "Jurassic Park"-Reihe. Daneben stand Neill für die Serie "Peaky Blinders" und zahlreiche unabhängige Filmproduktionen vor der Kamera. Für seine Arbeit wurde er mehrfach für den Golden Globe und den Primetime Emmy nominiert.