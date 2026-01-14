Pleite für "Rosenheim-Cops"-Stars: Warum alle zu Verlierern werden 

Bei den Stars aus "Die Rosenheim-Cops" geht es eigentlich harmonisch zu. Doch vor laufender Kamera erwacht der Kampfgeist. Dieter Fischer und Max Müller duellieren sich.

Die "Rosenheim-Cops"-Stars im Oktober 2023. Dieter Fischer (l.) und Max Müller (r.) traten nun im TV-Duell gegeneinander an.

Auch in der neuen Staffel der "Rosenheim-Cops" beweisen sich Max Müller (60) und Dieter Fischer (54) als eingespieltes Duo. Als "Michi Mohr" und "Anton Stadler" ermitteln die Schauspieler Seite an Seite. Bei einer aktuellen TV-Show ging es jedoch weniger harmonisch zu – Konkurrenzdenken war angesagt. Zwischen den zwei "Rosenheim-Cops"-Kollegen kam es zum ultimativen Duell.

"Rosenheim-Cops"-Stars bei ARD-Show: Max Müller und Dieter Fischer im Duell

Max Müller und Dieter Fischer waren in der aktuellen Ausgabe der ARD-Sendung " " zu Gast. Im Format von Kai Pflaume (58) traten sie am 13. Januar in zwei unterschiedlichen Teams gegeneinander an. "Das ist Premiere, ich hab noch nie so was gemacht", verriet Müller zu seiner Quizshow-Teilnahme. Der 60-Jährige trat unvorbereitet zum Wissensduell an. Gemeinsam mit Teamkollege Bernhard Hoëcker (55) hatte Müller einen guten Start – die erste Frage konnten sie mühelos richtig beantworten.

Auch Dieter Fischer und dessen Teampartner Wotan Wilke Möhring (58) hatten mit der Beantwortung ihrer ersten Frage keinerlei Probleme. Bei Müller und Hoëcker kam es dann aber zum Quiz-Fauxpas.

Quiz-Fauxpas: Max Müller gibt falschen Rat

Kai Pflaume wollte von Müller und Hoëcker wissen: "Mithilfe spezieller Rückentaschen können die weiblichen Käfer der weltweit verbreiteten Gattung Lagria... A: mehrere Stunden unter Wasser bleiben, B: vor Pilzinfektionen schützende Bakterien an gelegte Eier weitergeben, oder C: Aromastoffe für eine Duftspur versprühen?"

Vor allem Max Müller war von Antwortmöglichkeit A sehr überzeugt, nachdem Bernhard Hoëcker eine plausible Erklärung geliefert hatte.

Max Müller (Mitte) und Dieter Fischer im Juli 2019 am Set der "Rosenheim-Cops" mit Kollegin Karin Thaler. © imago/Tinkeres

Der "Rosenheim-Cops"-Star riet dazu, Option A einloggen zu lassen. Die richtige Antwort wäre jedoch B gewesen – Müllers Rat ging gründlich daneben.

"Rosenheim-Cops"-Stars werden beide zu Verlierern

Vor der letzten Frage der Sendung waren beide Teams gleichauf. Sowohl Max Müller und Bernhard Hoëcker als auch Dieter Fischer und Wotan Wilke Möhring hatten 1.500 Euro erspielt. Doch beide Teams verzockten ihr bereits erspieltes Quiz-Geld. Kai Pflaume wollte von beiden Gruppen wissen: "Bei welcher Hirschart handelt es sich um ein Rentier? A: Wapiti, B: Muntjak, oder C: Karibu?"

Müller und Hoëcker tippten auf B. Fischer und Möhring auf A. Antwortmöglichkeit C stellte sich jedoch als die richtige Lösung heraus.

Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möring bei "Wer weiß denn sowas?". © ARD/Morris Mac Matzen

Das erspielte Budget beider Teams sank auf 0 Euro. "Damit ist die ganze Kohle futsch", so Kai Pflaume. Großes Bedauern im Publikum war zu vernehmen. Die "Wer weiß denn sowas?"-Teilnahme von Max Müller und Dieter Fischer wurde für beide TV-Stars zur Niederlage. Doch Müller und Fischer freuten sich trotzdem, Teil der Show gewesen zu sein.