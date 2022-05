Platinjubiläum: Queen-Barbie innerhalb von drei Sekunden ausverkauft

Eine spezielle Barbie-Puppe zum Platin-Thronjubiläum der Queen erfreut sich großer Beliebtheit. Innerhalb von Sekunden war sie vergriffen, nun wird das Sammlerstück auf Ebay angeboten - zu extremen Preisen.

Zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) ist eine spezielle Barbie erschienen. Die nach dem Ebenbild der Monarchin gestaltete Puppe beim Unternehmen John Lewis nach drei Sekunden bereits ausverkauft. Nun werden die Exemplare auf Ebay angeboten - und die Preise gehen offenbar durch die Decke.

Umgerechnet etwa 110 Euro kostete eine der Queen-Barbies im Laden. Dem Bericht zufolge hoffen die meisten Ebay-Verkäufer nun, das begehrte Sammlerstück für mindestens das Doppelte verkaufen zu können. , wird die Queen-Barbie dort sogar zu Preisen von bis zu 1000 Pfund (etwa 1.200 Euro) angeboten. Die Firma Mattel bestätigte laut "Guardian", dass die limitierte Puppe in Großbritannien ausverkauft sei, deutete demnach jedoch an, dass vor den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum im Juni weitere Puppen herausgebracht werden könnten.

Viele Sammlerstücke zum Jubiläum

Inspiriert von einem ihrer ikonischsten Looks, trägt die "Queen Elizabeth II Barbie" von Mattel ein elegantes elfenbeinfarbenes Kleid mit leichten Puffärmeln und eine blaue Schärpe, die mit Orden verziert ist, sowie weiße Handschuhe. Vervollständigt wird ihr königliches Outfit durch passende Accessoires und eine Krone.

Zum Thronjubiläum der Queen gibt es neben der Puppe viele weitere Erinnerungsstücke, mit denen die Königin geehrt wird. Dazu gehören besonderes Porzellan und Teddybären, aber auch Geschirrtücher und Kühlschrankmagneten stehen für die Fans der Royals bereit.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum ist vom 2. bis 5. Juni geplant. Am 2. Juni findet die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zum Geburtstag der Queen statt. Zu diesem Anlass wird die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet.

Am 3. Juni folgt ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant, abends soll es eine Platin-Party im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das große Jubiläumsessen auf dem Programm.