Platin-Jubiläum der Queen: US-Star Diana Ross soll als Hauptact singen

Die Queen of England darf sich offenbar zum Platin-Jubiläum auf die Queen of Motown freuen: Diana Ross soll als Hauptact für das Konzert zu Ehren von Elizabeth II. auftreten.

Das Großevent anlässlich des Platin-Jubiläums von Königin Elizabeth II. (96) rückt immer näher - am 2. Juni werden die für vier Tage angesetzten Feierlichkeiten starten. Für den 4. Juni ist etwa ein Konzert auf dem Palastgelände geplant, dessen Headliner nun . Eine passendere Wahl hätte wohl nicht gefunden werden können, denn US-Star Diana Ross soll als Hauptact auftreten - also die Queen of Motown für die Queen of England!

Demnach werde Ross und die Künstlerinnen und Künstler vor ihr auf einer kreisrunden Bühne performen, die am Victoria Denkmal direkt vor dem Buckingham Palast aufgebaut sein wird. Auch die Band Queen sowie Duran Duran und Startenor Andrea Bocelli (63) sollen unter anderem zu Ehren von Queen Elizabeth II. auftreten.

Mit ihrer Europa-Tour verbunden?

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, so wäre es das erste Konzert von Ross seit 15 Jahren in Großbritannien. Letztmals führte sie ihre "I Love You"-Tour aus dem Jahr 2007 dorthin. Ihre Teilnahme an der Veranstaltung sei aber allein deshalb realistisch, weil Ross kurz danach ohnehin quasi vor Ort sein wird: Ab dem 10. Juni beginnt ihre neue und groß angelegte Europa- und UK-Tour mit der ersten Show in Cardiff, Wales.