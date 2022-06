Plantschen mit den Liebsten: Lewandowski entzieht sich Job-Ärger

Robert Lewandowski entzieht sich dem Gezerre um seine Zukunft: Er verbringt lieber Zeit mit seinen kleinen Töchtern Klara und Laura im Pool.

Wenn es dienstlich nicht so eindeutig läuft, hilft meist der temporäre Rückzug ins Private – und da sind Bayern-Profis keine Ausnahme.

Robert Lewandowski hat am Mittwochabend eine rührende Story auf Instagram abgesetzt: Der stolze Papa bringt seiner Tochter Laura im Pool das Schwimmen bei, das Video zeigt die Fortschritte der Kleinen. Nachdem sie ihren Papa erreicht hat, gibt's High Five und eine Umarmung. Lauras Schwester Klara hat es sich derweil auf einer Luftmatratze bequem gemacht.

Ein Moment der Unbeschwertheit in bewegten Zeiten: Denn noch immer herrscht keine Klarheit über Lewandowskis berufliche Zukunft. Beim FC Bayern ist für ihn eigentlich Schluss, das hat der 33-Jährige wiederholt deutlich gemacht.

Das Ziel ist der FC Barcelona, auch das ist klar – doch das letzte Vertragsjahr bereitet noch Probleme. Die Bayern-Chefs bestehen auf Vertragserfüllung und wollen ihn nicht verfrüht freigeben.

Plantschen statt die neue Saison planen

Da lässt es sich doch derzeit bei Pollença auf Mallorca besser aushalten, in Gesellschaft seiner Frau Anna (33) und der beiden Töchter Klara (5) und Laura (2). "Back with my girls", schreibt Lewandowski unter den Post zum Video. Im Pool genießt er die Ruhe vor dem Sturm – denn die Entscheidung steht unmittelbar bevor.

Am 8. Juli startet das Training in der Säbener Straße, vier Tage zuvor ist Trainingsauftakt in Barcelona. Dem Vernehmen nach sollen die Verantwortlichen des FC Bayern wohl bei einem Angebot zwischen 40 und 50 Millionen Euro immerhin verhandlungsbereit sein. Wo Lewandowski bald auflaufen wird, bleibt vorerst offen.