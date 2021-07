Plant Bill Cosby schon eine große Comedy-Tour durch die USA?

Treibt Bill Cosby kurz nach seiner Haftentlassung das Karriere-Comeback voran? Angeblich stehen Besitzer von Comedy-Clubs Schlange, um den 83-Jährigen zu buchen...

Ist kurz nach der Haftentlassung unmittelbar vor seinem Bühnen-Comeback? Bill Cosby (83), der sich seit vergangenem Mittwoch (30. Juni) wieder auf freiem Fuß befindet, hat anscheinend schon regen Kontakt bezüglich einer möglichen Comedy-Tour durch die USA. Dies habe dessen Sprecher, Andrew Wyatt, angedeutet.

Wyatt wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: "[Cosby] hat schon mit einigen Veranstaltern und Besitzern von Comedy-Clubs gesprochen", die sich jeweils per Telefon bei dem 83-Jährigen gemeldet hätten. "Die Leute wollen ihn sehen", resümiert sein Sprecher weiter. Angesichts der unzähligen erbosten Reaktionen, die die Aufhebung von Cosbys Haftstrafe nach sich zogen, eine gewagte These. Sollte der Star, der sich seit 2018 wegen sexueller Nötigung in Haft befand, wirklich beschließen, auf Comedy-Tour zu gehen - wütenden Proteste wären wohl vor jeder Veranstaltung an der Tagesordnung.