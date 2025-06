Pixie Lott verkündet zweite Schwangerschaft auf der Bühne

Pixie Lott überraschte ihre Fans beim Mighty Hoopla Festival in London mit einer besonderen Ankündigung: Die Sängerin und ihr Ehemann Oliver Cheshire erwarten das zweite gemeinsame Kind.

Was für eine spektakuläre Art, Baby-News zu verkünden: Pixie Lott (34) sorgte am Sonntagabend beim Mighty Hoopla Festival in London für einen unvergesslichen Moment, als sie mitten in ihrer Performance eine besondere Ankündigung machte. Während sie ihre Hits für die begeisterten Fans sang, rief die Sängerin plötzlich ins Mikrofon: "Ich bekomme noch ein Baby!"

In einem leuchtend roten Blazer mit passender Krawatte zeigte sich die Musikerin selbstbewusst auf der Bühne. , streichelte sie nach ihrer überraschenden Verkündung liebevoll über ihren wachsenden Babybauch und strahlte das jubelnde Publikum an.

Zweites Glück für das Ehepaar

Für Pixie und ihren Ehemann Oliver Cheshire wird es das zweite gemeinsame Kind. Das Paar ist bereits Eltern des kleinen Albert, liebevoll "Bertie" genannt, der im Oktober 2023 zur Welt kam. Wie die britische Boulevardzeitung weiter berichtet, zeigt sich die Sängerin diesmal deutlich offener mit ihrer Schwangerschaft als beim ersten Mal.

Bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte Pixie ihr Babyglück bis zur 31. Woche geheim gehalten. Erst im Juni 2023 teilte sie die freudigen Neuigkeiten auf Instagram mit einem Foto, das sie im schwarzen Sport-BH und Leggings zeigte, während Oliver zärtlich ihren Bauch küsste.

Große Familienpläne verwirklichen sich

Die öffentliche Ankündigung auf der Bühne passt zu Pixie Lotts bereits früher geäußerten Wünschen. Schon 2021 hatte sie gegenüber "The Sun" erklärt: "Ich bin ein großer Familienmensch, ein sehr großer Familienmensch. Das bedeutet mir alles, deshalb würde ich gerne meine eigene große Familie haben, wenn ich die Zeit dafür finde. Es ist so eine wunderbare Sache."

Die Liebesgeschichte von Pixie und Oliver begann 2010 bei einer Modenschau von Select Model, wo sich die beiden zum ersten Mal begegneten. Nach sechs Jahren Beziehung machte der Model im November 2016 auf den Stufen der St. Paul's Cathedral in London den romantischen Heiratsantrag.

Von der Pandemie zur Traumhochzeit

Ihre Hochzeit mussten die beiden aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschieben, . "Ich wollte nicht heiraten, als es noch Beschränkungen gab und wir nicht alle einladen konnten, die wir wollten", erklärte Pixie damals ihre Entscheidung. "Ich wollte warten, bis wir die große Party feiern können."

Trotz ihrer oft hektischen Terminpläne, die sie häufig tausende Kilometer voneinander entfernt arbeiten lassen, haben Pixie und Oliver das Geheimnis ihrer erfolgreichen Beziehung gefunden. "Entweder ich bin weg oder er ist weg, und diese Zeiten sind hart. Aber wir sind es gewohnt, weil es von Anfang an so war", verriet die Sängerin. "Wir haben vollstes Vertrauen zueinander, und ich denke, ohne das wäre es viel schwieriger."

Pixie Lott wurde mit 18 Jahren berühmt, als ihr Debüt-Single "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)" 2009 Platz eins der Charts erreichte. Dafür wurde sie mit zwei Preisen bei den MTV Europe Music Awards geehrt.